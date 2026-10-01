Umplerea unui rezervor de 50 de litri cu motorină a ajuns la 12,7% din salariul minim brut lunar în România, una dintre cele mai ridicate ponderi din Europa. În Bulgaria, același plin consumă 15,4% din salariul minim, față de 9,9% înainte de războiul din Iran.

Analiza Euronews Business, publicată de euronews, compară salariile minime brute lunare, înainte de impozite și contribuții sociale, cu prețurile carburanților din 22 de țări și din Turcia, țară candidată la aderarea la UE. Datele surprind situația de la 23 februarie și 21 septembrie 2026.

Creșterea costului mobilității a fost amplificată de atacul comun israeliano-american asupra Iranului, care a dus la blocarea efectivă a Strâmtorii Hormuz. Prin această rută trece o cincime din petrolul mondial.

Motorina s-a scumpit cu aproape 40% în șapte luni

Prețul mediu al motorinei pentru consumatorii din UE a crescut cu 40% între 23 februarie, înainte de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, și 21 septembrie, potrivit EU Weekly Oil Bulletin. Evoluția exactă a prețurilor medii indică un avans de 39,6% pentru motorină și de 27,8% pentru benzină.

La 23 februarie, litrul de benzină Euro 95 costa în medie 1,637 euro în UE, iar litrul de motorină 1,594 euro. La 21 septembrie, prețurile ajunseseră la 2,092 euro pentru benzină și la 2,226 euro pentru motorină.

În unele țări, benzina s-a scumpit cu peste 30%, iar creșterea motorinei a ajuns la 50%. Malta a fost singura țară din comparație în care prețurile carburanților au rămas neschimbate.

Salariile minime au rămas la același nivel în majoritatea statelor analizate. Estonia a avut cea mai mare creștere din zona euro, de 6,8%, între prima și a doua jumătate a anului 2026.

România depășește pragul de 10% atât la motorină, cât și la benzină

La 21 septembrie, ponderea salariului minim brut necesară pentru umplerea unui rezervor de 50 de litri cu motorină varia de la 3,8% în Luxemburg la 15,4% în Bulgaria.

Țările în care un plin de motorină depășea 10% din salariul minim brut erau:

În Bulgaria, 15,4%;

În Letonia, 13,9%;

în Turcia, 13,8%;

în România, 12,7%;

în Cehia și Estonia, 11,2%;

în Ungaria, 10,8%;

în Grecia, 10,4%;

în Portugalia, 10,3%.

La polul opus, motorina ocupa 4,3% din salariul minim în Irlanda, 5,2% în Germania, 5,3% în Belgia și 5,5% în Țările de Jos.

Pentru benzină, ponderea varia între 3,3% în Luxemburg și 13,4% în Bulgaria. România și Turcia se aflau la același nivel, de 11,5%, sub Letonia, unde un rezervor necesita 12,8% din salariul minim brut.

Pragul de 10% era depășit și în Grecia și Cehia, cu câte 10,2%, precum și în Estonia și Slovacia, cu câte 10,1%. Ponderea cobora la 4,1% în Irlanda și la 4,4% în Belgia. Dintre marile economii, Germania avea cea mai redusă valoare, de 5%.

Diferențele salariale amplifică presiunea prețurilor la pompă

Torsten Müller, cercetător senior la Institutul European al Sindicatelor, a explicat pentru Euronews Business că gospodăriile cu venituri mici alocă o parte mai mare din bani pentru locuință, alimente și transport decât cele cu venituri ridicate.

Müller a arătat că diferența dintre salariile minime face ca mai ales angajații plătiți cu salariul minim din statele central și est-europene să cheltuiască cea mai mare parte din salariu pe benzină.

Prețul unui litru de motorină este doar marginal mai mic în Bulgaria decât în Luxemburg, însă salariul minim bulgar reprezintă mai puțin de un sfert din cel luxemburghez, a precizat Müller. Diferența rămâne și după ajustarea prin standardele puterii de cumpărare (PPS), indicator care ține cont de nivelurile diferite ale prețurilor: salariul minim din Luxemburg este încă de două ori mai mare decât cel din Bulgaria.

Puterea de cumpărare raportată strict la motorină arată aceeași distanță. La 21 septembrie, un angajat plătit cu salariul minim putea cumpăra 324 de litri în Bulgaria, comparativ cu 1.311 litri în Luxemburg.

Față de februarie, ponderea salariului minim necesară pentru un plin de motorină a urcat cu 5,5 puncte procentuale în Bulgaria și cu 5,3 puncte procentuale în Turcia. În Letonia, Cehia și Estonia, creșterea a depășit 3 puncte procentuale.

La benzină, avansul a fost de 3,6 puncte procentuale în Bulgaria, 3,1 puncte procentuale în Turcia și 3 puncte procentuale în Letonia.

Costul deplasării poate agrava deficitul de forță de muncă

Esther Lynch, secretar general al Confederației Europene a Sindicatelor, a avertizat pentru Euronews Business că alocarea altor 15% din salariu pentru combustibil devine imposibilă atunci când chiria medie depășește deja o treime din salariul minim.

În zonele fără transport public fiabil, această presiune financiară i-ar putea determina pe unii angajați să renunțe la locurile de muncă. Consecința indicată de Lynch este o dificultate suplimentară pentru companiile care se confruntă deja cu deficit de forță de muncă.