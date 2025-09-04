Google, în centrul unui nou scandal global. Gigantul tech, amendat cu milioane de dolari pentru încălcarea vieții private

Google este din nou sub lumina reflectoarelor, dar nu pentru o inovație sau un produs revoluționar, ci pentru o sancțiune record legată de încălcarea confidențialității utilizatorilor. Un juriu din Statele Unite a condamnat compania să plătească 425,7 milioane de dolari despăgubiri către aproape 100 de milioane de persoane care susțin că datele lor au fost colectate abuziv, în ciuda faptului că își dezactivaseră setările de urmărire.

Decizia vine într-un moment tensionat pentru gigantul din Silicon Valley, care încearcă să își reconstruiască imaginea și să demonstreze că respectă legislația privind protecția vieții private. Totuși, cazul arată cât de fragil este echilibrul dintre nevoia de publicitate targetată și dreptul la intimitate al utilizatorilor.

Cum a început procesul împotriva Google

Procesul din SUA își are originile în iulie 2020, atunci când a fost inițiată o acțiune colectivă împotriva Google. Reclamanții au acuzat compania că a continuat să colecteze date personale chiar și după ce utilizatorii au dezactivat parametrii de urmărire, inclusiv opțiunea „Activitate pe web și în aplicații”.

Această setare, disponibilă în conturile Google, le permite utilizatorilor să decidă dacă datele lor de navigare și activitate online pot fi folosite pentru personalizarea reclamelor și îmbunătățirea serviciilor. Mulți dintre cei care au optat pentru dezactivarea acestei funcții au descoperit ulterior că Google continua să rețină informații prin aplicații precum Chrome, Google Maps sau Google News.

Avocații reclamanților au numit practicile companiei „minciuni sfruntate” și au subliniat că promisiunile făcute în privința confidențialității nu corespund realității.

Verdictul instanței

După aproape cinci ani de dispute, juriul a decis că Google a încălcat legislația californiană și a impus despăgubiri de 425,7 milioane de dolari. Deși suma este considerabilă, aceasta nu reprezintă prima amendă majoră pe care compania o primește la nivel internațional.

Într-o declarație transmisă AFP, José Castaneda, purtătorul de cuvânt al companiei, a precizat că decizia va fi contestată:

„Această decizie ignoră modul de funcționare a produselor noastre și vom face apel. Instrumentele noastre de confidențialitate permit utilizatorilor să controleze datele lor, iar atunci când dezactivează personalizarea, noi respectăm alegerea lor.”

Google susține că datele colectate după dezactivarea urmăririi nu ar permite identificarea utilizatorilor, însă instanța a considerat că simpla stocare fără consimțământ încalcă drepturile fundamentale la viață privată.

Acest caz din SUA se adaugă la o listă lungă de sancțiuni și investigații la care compania este supusă la nivel global. În Europa, în special, autoritățile de reglementare au fost extrem de active în sancționarea practicilor considerate abuzive.

În Franța, autoritatea de protecție a datelor (CNIL) a aplicat Google o amendă record de 325 de milioane de euro, acuzând compania că a afișat reclame direct în e-mailurile utilizatorilor Gmail fără consimțământ și că nu a oferit informații suficiente privind cookie-urile și instrumentele de urmărire online.

Aceasta nu este o premieră: Google fusese deja amendată în 2020 cu 100 de milioane de euro și în 2021 cu 150 de milioane de euro, tot pentru nereguli legate de cookie-uri și publicitate.

La baza modelului de afaceri Google stă publicitatea targetată. Compania oferă o gamă largă de servicii gratuite – motorul de căutare, Gmail, YouTube, Maps – dar monetizarea acestora se face prin vânzarea de reclame personalizate.

Pentru a livra reclame relevante, Google colectează o cantitate enormă de date: istoricul căutărilor, locația, obiceiurile de navigare, interesele utilizatorului. Cu ajutorul acestor informații, compania construiește profiluri extrem de precise, care permit brandurilor să își direcționeze mesajele publicitare către audiențe specifice.

Problema apare atunci când utilizatorii nu sunt suficient de informați sau când setările de confidențialitate nu funcționează așa cum sunt prezentate. În aceste situații, companiile pot fi acuzate de încălcarea legislației privind protecția datelor, iar Google este unul dintre cele mai vizate nume.

Google este recunoscută pentru inovațiile sale tehnologice, dar în ultimul deceniu s-a confruntat tot mai des cu acuzații de abuz de poziție dominantă și de încălcări ale confidențialității.

În SUA, compania a câștigat recent un alt proces important: un judecător federal din Washington a respins cererea guvernului american de a obliga Google să vândă browserul Chrome într-un dosar antitrust. Decizia a fost văzută ca o victorie pentru companie, dar și ca un semnal că autoritățile nu renunță la încercările de a limita influența gigantului.

Astfel, Google se află într-o poziție dificilă: pe de o parte, inovează constant și lansează tehnologii care modelează internetul modern; pe de altă parte, se confruntă cu suspiciuni permanente și cu nevoia de a demonstra că respectă regulile jocului.

Relația dintre Google și utilizatori

Deși criticată pentru practicile sale de colectare a datelor, Google rămâne una dintre cele mai utilizate companii din lume. Motorul său de căutare are o cotă de piață de peste 90% la nivel global, iar serviciile sale sunt indispensabile pentru miliarde de oameni.

Această dependență ridică o întrebare importantă: cât de mult sunt dispuși utilizatorii să sacrifice din intimitate pentru a beneficia de acces gratuit și nelimitat la produse digitale?

Răspunsul diferă în funcție de nivelul de educație digitală și de legislația națională. În Europa, Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) oferă un cadru mai strict, iar sancțiunile aplicate Google sunt o dovadă a încercării autorităților de a echilibra balanța. În SUA, reglementările sunt mai flexibile, dar cazuri precum cel din California arată că și aici începe să crească presiunea.

Impactul economic al sancțiunilor asupra Google

Deși amenzile primite de Google sunt impresionante ca valoare, ele nu pun în pericol stabilitatea financiară a companiei. Alphabet, firma-mamă a Google, raportează venituri anuale de sute de miliarde de dolari, iar profiturile rămân consistente.

Totuși, aceste sancțiuni au un impact semnificativ asupra imaginii publice și asupra încrederii utilizatorilor. Fiecare proces pierdut întărește percepția că Google abuzează de poziția sa dominantă și că tratează superficial confidențialitatea. Pe termen lung, reputația afectată poate fi mai costisitoare decât amenzile în sine.

Pentru a recâștiga încrederea utilizatorilor, Google va trebui să își regândească strategia de transparență și să simplifice modul în care oamenii își pot controla datele. De asemenea, compania investește deja în proiecte menite să înlocuiască cookie-urile tradiționale cu soluții mai prietenoase, dar tot eficiente pentru publicitate.

În paralel, Google își va apăra poziția în instanțe și va încerca să reducă valoarea despăgubirilor prin apeluri succesive. Totuși, presiunea reglementărilor nu va scădea, ci dimpotrivă – va crește pe măsură ce lumea devine tot mai preocupată de securitatea digitală.

Cazul Google din septembrie 2025 arată cât de complexă este lupta dintre tehnologie, economie și drepturile fundamentale ale oamenilor. O companie care a revoluționat modul în care căutăm informații și interacționăm online se confruntă acum cu una dintre cele mai mari provocări din istoria sa: să găsească un echilibru între profit și respectarea vieții private.

Pentru utilizatori, mesajul este clar: confidențialitatea online rămâne o temă sensibilă, iar Google, indiferent de inovațiile sale, trebuie să răspundă în fața legii atunci când încalcă regulile.