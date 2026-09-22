AMD a depășit pentru prima dată o capitalizare de 1 trilion de dolari, dar rămâne mult în urma Nvidia

Capitalizarea AMD a depășit luni, pentru prima dată, pragul de 1 trilion de dolari, după ce acțiunile producătorului de cipuri au accelerat în ultima săptămână, potrivit Go4IT. Cotația a fluctuat ulterior, iar valoarea bursieră a companiei a coborât pentru perioade scurte sub acest nivel.

Acțiunile AMD se tranzacționau vineri la aproximativ 557 de dolari. Luni dimineață au deschis la 607 dolari și au continuat să urce, evoluție care a împins compania peste pragul de 1 trilion de dolari.

Saša Marinković, directorul senior de marketing al AMD, a marcat pe X atingerea unei capitalizări de 1 trilion de dolari și intrarea companiei în grupul restrâns al emitenților care au trecut de acest nivel.

$1 trillion market cap! 🚀 @AMD has officially joined one of the most exclusive clubs in the market. pic.twitter.com/woLb1X4HB7 — Saša Marinković (@SasaMarinkovic) September 21, 2026

Capitalizarea AMD a crescut cu 29% într-o lună

Mișcarea s-a produs după un avans de aproximativ 29% al capitalizării AMD în ultima lună, dintre care 21% în ultimele cinci zile. Numai luni, acțiunile au câștigat aproximativ 9% în primele ore de tranzacționare, deși cu o săptămână înainte compania era încă departe de evaluarea de 1 trilion de dolari.

Capitalizarea de piață rezultă din înmulțirea numărului de acțiuni listate cu prețul unei acțiuni. Indicatorul arată cât valorează compania în evaluarea Wall Street, dar nu reprezintă direct veniturile sau profitul acesteia. În cazul AMD, trecerea pragului reflectă creșterea rapidă a cotației, iar fluctuațiile ulterioare au mutat temporar valoarea companiei de o parte și de alta a nivelului de 1 trilion de dolari.

Nvidia rămâne la 5,4 trilioane de dolari

AMD a intrat astfel în grupul companiilor care au depășit această capitalizare, alături de SK Hynix, Amazon, Microsoft, Apple, Nvidia, Broadcom și Micron. Distanța față de principalul rival din segmentul acceleratoarelor pentru inteligență artificială rămâne însă amplă: Nvidia are o capitalizare de aproximativ 5,4 trilioane de dolari.

Noua evaluare plasează AMD peste Intel, a cărei capitalizare este estimată la aproximativ 648 de miliarde de dolari. Acțiunile Intel au avut totuși o creștere mai mare în ultima lună, de 37%, față de avansul de 29% consemnat de AMD. Din creșterea Intel, 25% s-a acumulat în ultimele cinci zile.

Evoluțiile arată că interesul bursier s-a extins la ambii producători, chiar dacă diferența dintre capitalizările lor rămâne de sute de miliarde de dolari.

AMD își extinde prezența în infrastructura pentru inteligență artificială

Parcursul AMD nu a fost liniar. După publicarea rezultatelor financiare din trimestrul 2, când veniturile au depășit așteptările cu 2%, acțiunile companiei au scăzut. Creșterea care a urmat a dus însă cotația de la aproximativ 557 de dolari vineri la 607 dolari la deschiderea de luni.

Acceleratoarele de inteligență artificială ale AMD au făcut progrese în centrele de date, dar Nvidia domină în continuare în mare măsură această piață. Poziționarea AMD în infrastructura pentru inteligență artificială se bazează și pe activitatea sa tradițională: procesoarele AMD au devenit un punct central al centrelor de date cu inteligență artificială în ultimul an.