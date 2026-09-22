Bloomberg scrie că procurorii americani investighează Binance pentru posibile încălcări ale sancțiunilor împotriva Iranului

Procurorii federali americani investighează dacă Binance ar fi încălcat sancțiunile SUA împotriva Iranului prin neîmpiedicarea anumitor activități de tranzacționare pe platformă. Informația, atribuită unor persoane familiarizate cu situația, a fost relatată de Bloomberg, potrivit CNA.

Verificările urmăresc și dacă platforma ar fi permis cu bună știință tranzacțiile respective. Ancheta privește astfel modul în care Binance a aplicat controalele necesare pentru respectarea sancțiunilor americane legate de Iran.

Ancheta este coordonată de procurorii federali din Manhattan

Biroul procurorului federal din Manhattan conduce investigația. Departamentul de Justiție al SUA participă prin divizia sa penală din Washington, ceea ce implică două structuri federale în examinarea activității de tranzacționare.

Coordonarea operațională îi revine biroului din Manhattan, în timp ce implicarea diviziei penale a Departamentului de Justiție extinde verificările și la nivelul structurii centrale din Washington. Procurorii analizează conduita companiei, inclusiv posibilitatea ca activitatea cercetată să fi fost acceptată în mod deliberat.

Investigația privește o posibilă încălcare a sancțiunilor, nu o faptă stabilită. Informațiile care au declanșat relatarea provin de la persoane familiarizate cu situația, iar examinarea procurorilor vizează atât tranzacțiile, cât și modul în care platforma a gestionat accesul la acestea.

Binance afirmă că aplică toleranță zero încălcării sancțiunilor

Binance a transmis că are o abordare de toleranță zero față de încălcarea sancțiunilor. Compania susține că lucrează pe deplin cu autoritățile de aplicare a legii și că își menține angajamentul de a identifica și opri activitatea actorilor rău intenționați.

Poziția companiei răspunde direct temei aflate în examinarea procurorilor, respectiv capacitatea platformei de a împiedica activitățile de tranzacționare care intră sub incidența sancțiunilor SUA. Binance nu a prezentat această investigație drept o schimbare a politicii sale privind respectarea sancțiunilor.

Acordul din 2023 a închis o anchetă de mai mulți ani

Noua verificare apare după un episod distinct din 2023. Changpeng Zhao, șeful de atunci al Binance, a demisionat și a pledat vinovat pentru încălcarea legislației americane privind combaterea spălării banilor.

Recunoașterea vinovăției a făcut parte dintr-un acord de 4,3 miliarde de dolari, prin care a fost închisă o anchetă desfășurată timp de mai mulți ani asupra Binance, descrisă drept cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume. Acordul din 2023 a vizat legislația împotriva spălării banilor, în timp ce investigația actuală privește posibila încălcare a sancțiunilor aplicate Iranului.

SUA au extins sancțiunile legate de Iran la începutul lunii

Guvernul american a impus, la începutul acestei luni, sancțiuni împotriva unor firme și persoane despre care afirmă că sprijină Hezbollah și alți intermediari iranieni din Orientul Mijlociu. Măsurile au intensificat campania SUA de izolare economică a Iranului, în același context de sancțiuni în care este examinată acum activitatea Binance.