56% dintre modelele AI suverane pornesc de la tehnologii străine. Meta Llama domină bazele adaptate

Modelele adaptate din tehnologii străine au reprezentat 56% dintre sistemele lingvistice analizate în proiectele de inteligență artificială suverană din prima jumătate a lui 2026, potrivit unui studiu Counterpoint Research prezentat de Go4IT. Meta Llama a fost baza preferată, cu 38% dintre modelele suverane adaptate.

Rezultatul separă controlul local asupra unui sistem de originea tehnologiei sale. Un stat poate opera modelul, îl poate adapta limbii și cerințelor naționale și poate stabili aplicațiile în care este folosit, chiar dacă tehnologia de bază a fost creată într-o altă țară.

Counterpoint Research a examinat peste 170 de modele lingvistice dezvoltate în peste 55 de țări. Analiza a acoperit Orientul Mijlociu, Europa Centrală și de Est, Europa de Vest, Asia-Pacific, Asia Centrală, Africa, Canada și America Latină și Caraibe.

Adaptarea reduce necesarul de capital și infrastructură

Diferența economică dintre cele două abordări pornește de la resursele necesare. Adaptarea unui sistem existent permite optimizarea pentru limbile și nevoile locale fără costurile și infrastructura cerute de construirea unui model fundamental complet nou, adică a unui sistem de bază antrenat de la zero.

Dezvoltarea unui asemenea model propriu presupune infrastructură de calcul, cantități mari de date și resurse pentru antrenare și operare. Pentru statele aflate la începutul proiectelor naționale, reutilizarea unei fundații deja dezvoltate reduce aceste cerințe, dar păstrează o legătură tehnologică cu furnizorul din afara țării.

Presiunea financiară a infrastructurii AI se vede și dincolo de dezvoltarea modelelor.

Counterpoint Research a inclus în proiect și infrastructura de cipuri folosită la antrenarea și rularea modelelor, nivelul de proprietate locală, acoperirea limbilor și utilizarea sistemelor în aplicații.

Llama conduce în toate regiunile analizate

Meta Llama ocupă primul loc între bazele străine în fiecare regiune examinată. Ponderea de 38% se raportează strict la modelele suverane adaptate, nu la întregul eșantion de peste 170 de sisteme.

Alibaba Qwen se află imediat după Llama și este folosit tot mai mult în Europa Centrală și de Est, Asia-Pacific și Africa. Utilizarea sa este legată de capacitățile multilingve și de arhitectura cu acces deschis, care permit ajustarea sistemului pentru limbile locale.

Proiectele naționale nu se limitează însă la Llama și Qwen. Counterpoint Research identifică drept baze pentru modele adaptate și familiile Mistral, Gemma, NVIDIA Nemotron și DeepSeek. Folosirea mai multor familii reduce dependența de un singur furnizor.

Mistral își extinde utilizarea din Europa spre Orientul Mijlociu

Mistral, dezvoltat în Franța, are o poziție importantă în Europa și o prezență tot mai vizibilă în Orientul Mijlociu. Printre exemplele incluse în studiu se află parteneriatul strategic cu G42 din Emiratele Arabe Unite.

Modelele Mistral sunt utilizate și în Europa Centrală și de Est și în Asia-Pacific. Distribuția arată că atât tehnologiile occidentale, cât și cele dezvoltate în China servesc drept fundație pentru proiecte naționale din mai multe regiuni.

Statele combină modelele adaptate cu sisteme dezvoltate local

Marc Einstein, director de cercetare, Research Director, la Counterpoint Research, descrie suveranitatea AI ca pe un proces gradual de control și autonomie strategică, nu ca pe o separare completă de tehnologiile străine. „AI-ul suveran înseamnă control și autonomie strategică, dar controlul este un continuum, nu un comutator”, a declarat Marc Einstein. El spune și că AI suveran nu înseamnă neapărat un model construit de la zero. Faptul că peste jumătate dintre sistemele analizate sunt adaptate arată că operarea locală și originea locală a tehnologiei rămân criterii distincte.

Tot mai multe țări încearcă să construiască modele fundamentale proprii, antrenate de la zero pe date locale. Abordarea folosită în prezent de multe state rămâne însă una mixtă: adaptează modele existente pentru cerințele imediate și dezvoltă treptat sisteme fundamentale proprii, împreună cu datele și infrastructura necesare.