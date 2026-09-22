Agricultură

Trump vrea potasă din Belarus în locul importurilor canadiene care domină aprovizionarea SUA

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Trump vrea potasă din Belarus în locul importurilor canadiene care domină aprovizionarea SUA
Depozite masive - Foto: Siarhei Nester / Pexels

Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite lucrează la un acord de cumpărare a potasei din Belarus, despre care susține că ar costa mult mai puțin decât importurile actuale din Canada, potrivit News.ro. Înțelegerea este în curs de negociere, nu finalizată.

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Canada furnizează cea mai mare parte a potasei folosite de agricultorii americani. Anunțul privind schimbarea furnizorului apare în contextul intensificării războiului comercial dintre Statele Unite și vecinul canadian.

Belarusul este unul dintre principalii producători mondiali de potasă. Aceasta este sarea de potasiu utilizată la fabricarea îngrășămintelor, pentru creșterea culturilor și îmbunătățirea randamentelor agricole.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Donald Trump a numit înțelegerea una de mari dimensiuni și a susținut că prețul mai mic ar aduce vești bune fermierilor și crescătorilor americani de animale.

Negocierile au legat sectorul potasei de relaxarea sancțiunilor americane

Anunțul urmează acordurilor dintre Washington și Minsk și negocierilor purtate de emisarul american John Coale.

În urma discuțiilor, președintele belarus Alksandr Lukașenko a grațiat sute de deținuți politici, în schimbul relaxării sancțiunilor americane aplicate mai multor întreprinderi din Belarus, în special celor din sectorul potasei.

Uniunea Europeană a adoptat o poziție diferită: a interzis importurile de potasă din Belarus și a blocat activele Belaruskali, producătorul public belarus de profil.

Belarusul continuă cooperarea militară cu Rusia

Belarusul rămâne un aliat apropiat al Rusiei. Minsk a permis Moscovei să folosească teritoriul belarus ca bază de lansare pentru invazia la scară largă a Ucrainei, începută la 24 februarie 2022.

Mai recent, Belarusul și Rusia au organizat exerciții nucleare comune.

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