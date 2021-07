Grupul UniCredit intenţionează să preia banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Recent, grupul bancar italian UniCredit SpA a anunţat în mod oficial că a demarat discuţiile pentru preluarea băncii Monte dei Paschi di Siena SpA, ceea ce deschide calea pentru soluţia preferată de Guvernul italian pentru o bancă cu probleme, transmite Bloomberg.

Mutarea următoare a grulului, după ce a salvat de la faliment banca Monte dei Paschi di Siena în 2017, în schimbul a 5,4 miliarde de euro, Trezoreria italiană a promis că îşi va reduce participaţia de 64% până la mijlocul lui 2022, cel mai târziu.

Astfel, UniCredit şi Ministerul de Finanţe „au aprobat condiţiile preliminare” pentru o tranzacţie care să implice operaţiunile comerciale ale Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, în cadrul unor parametrii definiţi şi cu o protecţie adecvată împotriva riscurilor, a informat UniCredit într-un comunicat de presă publicat joi seara.

Printr-un acord va asigura neutralitatea capitalului în cazul tranzacţiei, excluderea creditelor neperformante ale Monte dei Paschi precum şi o protecţie adecvată faţă de alte riscuri de credit potenţiale, a apreciat UniCredit.

În viziunea lui Andrea Orcel, care a preluat postul de CEO în data de 15 aprilie, preluarea Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ar fi prima operaţiune majoră de fuziuni şi achiziţii demarată.

La rândul său, „Aceasta este un element pozitiv pentru UniCredit, deoarece condiţiile preliminare convenite sunt destinate să izoleze sau să reducă orice riscuri potenţiale”, susţine Michael Christodoulou, analist la Berenberg.

În contextul bancar italian Orcel, fost şef al diviziei de investiţii a grupului bancar elveţian UBS, a fost însărcinat să elaboreze o strategie de creştere după ce îndoielile cu privire la direcţia în care se îndreaptă UniCredit au determinat înlăturarea precedentului CEO, Jean Pierre Mustier. Noul director general a spus că tranzacţiile de tip M&A reprezintă una dintre opţiuni pentru a ajunge mai rapid la o profitabilitate crescută. Cu toate acestea, „M&A nu sunt un scop în sine ci mai degrabă un accelerator şi un posibil factor de îmbunătăţire a rezultatelor noastre strategice”, a spus joi Andrea Orcel.

În prezent, având sediul în Siena, Banca Monte dei Paschi este cea mai veche bancă din lume care funcţionează în continuare. Cu toate acestea, instituţia financiară a devenit o povară pentru statul italian de la salvarea sa în 2009. Prin preluarea MPS, noul director de la UniCredit trimite un semnal că este dispus să ajute la restructurarea sectorului bancar italian, care este afectat de o profitabilitate redusă şi credite neperformante.

„Pe perioada procedurilor de due-diligence, vom efectua o analiză amănunţită pentru a vedea dacă vom putea concepe o tranzacţie care să îndeplinească parametrii conveniţi. Abia atunci vom avea elementele pe baza cărora vom decide dacă vom merge mai departe”, a spus Andrea Orcel.

Din punct de vedere a condiţiei puse de UniCredit în cursul negocierilor care au demarat în urmă cu un an sub conducerea fostului CEO, Pierre Mustier, este aceea ca orice tranzacţie vizând Monte dei Paschi di Siena să nu îi afecteze rezervele de capital pentru care UniCredit a muncit din greu să şi le consolideze. La rândul său, Andrea Orcel a venit cu noi condiţii precum aceea ca Monte Paschi să îşi dizolve orice acorduri de bancassurance şi credit de consum pe care le are cu alte firme, fără niciun cost pentru UniCredit.

Însă un obstacol important care stă în calea vânzării pachetului majoritar de acţiuni deţinut de statul italian la MPS sunt riscurile legale în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro care apasă asupra Monte dei Paschi di Siena, după mai mulţi ani de proastă gestiune.

În acest sens, Trezoreria italiană şi consilierii săi au pus la punct o schemă complexă care ar proteja cumpărătorul MPS de revendicările în justiţie însă UniCredit va trebui să fie şi ea de acord cu acest plan. Tot pentru a facilita un eventual acord, Trezoreria italiană a redus semnificativ povara creditelor neperformante de la Monte dei Paschi di Siena.

Aşadar, grupul UniCredit este prezent în 17 ţări din lume, cu peste 8.500 de sucursale şi 147.000 de angajaţi. UniCredit este unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa Centrală şi de Est, unde realizează aproximativ 16% din veniturile sale. În România, grupul UniCredit este prezent prin UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management şi UniCredit Services.