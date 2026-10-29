Din 3 noiembrie 2026, de la ora 10:00, Rabla Auto 2026 primește cereri noi de la persoane fizice care nu au putut să se înscrie mai devreme. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat la 29 octombrie un buget de 35.389.000 de lei. Înscrierile se închid la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau mai devreme, dacă se termină banii.

Sprijinul poate ajunge la 18.500 de lei, în funcție de vehiculul cumpărat. Cererea se depune în aplicația AFM, iar după înregistrare solicitantul are 10 zile să adauge datele mașinii vechi și să aleagă un vânzător acceptat în program. Rezervarea banilor la depunere nu este același lucru cu aprobarea finală.

Cine poate primi bani și cât

Pot solicita finanțare persoanele cu domiciliul sau reședința în România, cu taxele și impozitele achitate și fără o condamnare definitivă pentru infracțiuni de mediu. Potrivit ghidului de finanțare publicat la 11 septembrie 2025, pentru fiecare vehicul nou trebuie predat și radiat unul uzat. Acesta trebuie să fie înmatriculat în România, să aibă piesele esențiale și o vechime de cel puțin opt ani. Poate fi și mașina altei persoane, care o cedează pentru program.

Ministerul Mediului a anunțat la 29 octombrie cum se împart cei 35.389.000 de lei: 25.600.000 de lei pentru mașini cu motor obișnuit și hibride, 9.239.000 de lei pentru hibride care se încarcă la priză, electrice și mașini cu hidrogen, iar 550.000 de lei pentru motociclete. O mașină hibridă folosește atât un motor cu combustibil, cât și unul electric.

Vehiculul nou Sprijinul, în lei Mașină cu motor obișnuit sau motocicletă 10.000 Mașină hibridă 12.000 Mașină hibridă care se încarcă la priză sau motocicletă electrică 15.000 Mașină electrică sau cu hidrogen 18.500

Ghidul nu finanțează mașini noi diesel. Prețul unei mașini noi cu motor obișnuit sau hibrid poate fi de cel mult 60.000 de euro, cu TVA; pentru cele care se încarcă la priză, electrice ori cu hidrogen, limita este de 70.000 de euro, cu TVA. Ajutorul acoperă cel mult jumătate din preț, iar cumpărătorul plătește diferența, inclusiv prin credit sau leasing financiar. Se poate cere un singur ajutor pentru fiecare vehicul nou și cel mult două într-o sesiune.

Cum se depune cererea pe 3 noiembrie

Înscrierea se face la inscrierionline.afm.ro. Pentru această etapă sunt valabile numai cererile apărute în aplicație din 3 noiembrie, ora 10:00. Un formular descărcat înainte de acel moment nu poate fi folosit.

Solicitantul intră în cont, descarcă noua cerere, o completează la calculator și o încarcă fără semnătură.

Încarcă actul de identitate. Dacă are carte electronică de identitate, adaugă și documentul care dovedește domiciliul.

Încarcă dovada că nu are datorii la bugetul de stat, emisă cu cel mult 90 de zile înainte, și dovada pentru taxele locale, emisă cu cel mult 30 de zile înainte. Aplicația acceptă fișiere PDF sau arhivă.

La final, aplicația dă un număr de înregistrare și rezervă suma cerută, în limita banilor rămași. În următoarele 10 zile, solicitantul introduce seria de șasiu a mașinii uzate, încarcă certificatul de înmatriculare și cartea ei de identitate, apoi alege un vânzător acceptat și punctul său de lucru.

Ce urmează după înregistrare

Vânzătorul verifică dosarul în cel mult 20 de zile și poate cere lămuriri prin aplicație. Dacă nu preia cererea, alegerea unui vânzător poate fi reluată de cel mult trei ori. După publicarea rezultatului, solicitantul are cinci zile pentru contestație.

Cel aprobat are 60 de zile, calculate de la aprobarea finanțării, să ducă mașina uzată la casat, să o radieze și să încarce dovezile. Cumpărarea și predarea mașinii noi, inclusiv factura, trebuie încheiate în cel mult 90 de zile de la aprobare. Vehiculul nou se înmatriculează pe numele beneficiarului și nu poate fi vândut timp de 18 luni de la emiterea facturii.

În sesiunea afișată de AFM pentru 25 august 2026, alocările au ajuns la „fonduri epuizate”. Noua rundă începe pe 3 noiembrie cu bani care fuseseră rezervați, dar pentru care nu au fost încheiați toți pașii programului.