Profitul atribuibil acționarilor OMV Petrom a ajuns la 4,057 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, cu 18% peste aceeași perioadă din 2025, potrivit raportului publicat de companie pe 29 octombrie. Pentru acționari, rezultatul nu schimbă dividendul aprobat în aprilie pentru anul financiar 2025.

Cât a adus trimestrul al treilea

În trimestrul al treilea, profitul a crescut mai rapid decât în ansamblul primelor nouă luni și a reprezentat mai mult de jumătate din profitul raportat pentru această perioadă.

Indicator 2025, miliarde lei 2026, miliarde lei Profit în primele nouă luni 3,433 4,057 Profit în trimestrul al treilea 1,345 2,256 Investiții în primele nouă luni 5,229 6,637

Compania a investit în primele nouă luni din 2026 cu 27% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Separat, a plătit dividende de 3,637 miliarde de lei în acest interval. Plățile nu reprezintă un dividend nou din profitul raportat acum.

Cine poate încasa dividendul

Dividendul aprobat în aprilie este de 0,0578 lei brut pe acțiune. Plata a început la 8 iunie 2026 și îi privește pe acționarii înscriși în registru la 15 mai 2026. Cumpărarea acțiunilor după această dată nu dă dreptul la dividendul respectiv.

Un dividend din profitul raportat acum ar avea nevoie de o propunere a conducerii și de aprobarea acționarilor. Raportul pentru primele nouă luni nu stabilește o nouă sumă pe acțiune și nici o nouă dată de plată.

Pentru dividendul deja aprobat, compania arată că plata poate fi solicitată până la 11 iunie 2029 inclusiv. Acționarul care nu a primit banii are următorii pași:

Verifică dacă deținea acțiunile la 15 mai 2026.

Dacă avea cont la un broker participant la sistemul de plată, verifică încasarea prin acel cont.

Dacă nu avea un astfel de cont, poate cere plata prin Depozitarul Central sau prin BRD. Pentru virament prin BRD sunt necesare cererea, actul de identitate și dovada contului bancar deschis pe numele acționarului.

Pentru dividendele distribuite începând cu 1 ianuarie 2026, compania reține la plată impozitul de 16%, potrivit ANAF. Dividendele rămase după impozit se iau în calcul și la contribuția pentru sănătate dacă veniturile relevante cumulate ale persoanei ajung la cel puțin 24.300 de lei în 2026.

Ce sumă merge la investiții

OMV Petrom estimează investiții totale nete de până la 10,4 miliarde de lei pentru întregul an 2026, față de bugetul de aproximativ 9 miliarde de lei aprobat în aprilie. Creșterea propusă este legată în principal de lucrările la proiectul de gaze Neptun Deep și depinde de votul acționarilor din 6 noiembrie 2026. Compania estimează primele gaze din acest proiect pentru prima jumătate a anului 2027.

Separat de investiții, contribuția Grupului la bugetul de stat a fost de 15,868 miliarde de lei pentru întregul an 2025, potrivit raportării companiei. Suma nu reprezintă o plată raportată pentru primele nouă luni din 2026.