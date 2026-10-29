De la 1 noiembrie 2026, cei mai mulți dintre cei 2.200 de angajați de la Liberty Galați intră în șomaj tehnic. Conducerea combinatului i-a anunțat printr-o notificare trimisă salariaților. Măsura a fost anunțată pentru luna noiembrie și se aplică și la Liberty Tubular Products Galați. Numărul exact al celor trimiși acasă nu era stabilit joi, 29 octombrie.

Salariații care nu vor lucra au dreptul la o indemnizație de cel puțin 75% din salariul de bază pentru timpul în care activitatea este întreruptă. Banii trebuie plătiți de angajator. Șomajul tehnic nu înseamnă concediere: contractul este suspendat temporar, iar angajatorul poate cere reluarea lucrului.

Cât primesc angajații care nu lucrează

Codul muncii, în forma în vigoare la 29 octombrie 2026, stabilește pragul de 75% din salariul de bază pentru salariații care nu mai lucrează din cauza întreruperii temporare a activității. Procentul nu se aplică automat la toate sumele de pe fluturașul de salariu. Suma în lei depinde de salariul de bază al fiecăruia și de timpul nelucrat în noiembrie.

O parte dintre angajați vor rămâne la pază, la întreținerea instalațiilor și la alte activități necesare. Pentru timpul lucrat li se datorează salariul potrivit contractului, nu indemnizația pentru timpul în care nu lucrează. Conducerea a invocat probleme grave legate inclusiv de alimentarea cu energie și de transportul salariaților.

Plata este problema imediată pentru oameni: conducerea afirmă că salariile sunt restante de peste cinci luni. În aprilie 2026, ANOFM a început transferuri de 57.057.902 lei pentru restanțele salariale ale 2.946 de angajați Liberty Galați. Acea plată privea restanțe de atunci, nu indemnizațiile pentru noiembrie. Nici cifra de 2.946 nu este numărul angajaților care intră acum în șomaj tehnic.

Ce se întâmplă dacă indemnizația nu este plătită

Legea Fondului de garantare permite plata indemnizațiilor de șomaj tehnic rămase restante, în condițiile ei. Pentru firmele de interes strategic aflate în procedura de evitare a falimentului numită concordat, legea acoperă cel mult șase luni consecutive dinaintea cererii, în limita a șase salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat. O hotărâre a Guvernului din 31 martie 2026 include atât Liberty Galați, cât și Liberty Tubular Products Galați pe lista firmelor de interes strategic. Plata din fond nu este automată în ziua începerii șomajului tehnic.

Angajații au anunțat un protest pentru 30 octombrie, la Prefectura Galați, unde cer lămuriri despre viitorul combinatului și al locurilor de muncă.

Pașii pentru salariați

Salariatul completează până la 30 octombrie tabelul cerut de angajator, potrivit programului comunicat la serviciu. Cere în scris decizia care îl privește, perioada suspendării, zilele trecute în pontaj și calculul indemnizației. Păstrează contractul, fluturașii, extrasele de cont și notificările primite.

Dacă salariul sau indemnizația nu este plătită la termenul din contract, salariatul notifică în scris angajatorul și administratorul concordatar.

Pentru plata din Fondul de garantare, salariatul poate depune cerere la AJOFM Galați, pe Strada Domnească nr. 191 sau la [email protected]. Atașează copia notificării către administratorul concordatar și actele care dovedesc drepturile cerute și neplata lor.

Pentru drepturi salariale neplătite, salariatul se poate adresa instanței în termen de trei ani de la nașterea dreptului. Dacă vrea să conteste decizia unilaterală de suspendare, termenul indicat de Codul muncii este de 30 de zile de la comunicarea ei. Litigiile de muncă sunt scutite de taxă de timbru.