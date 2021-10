În prezent, coșul zilnic de cumpărături este mai scump cu 14% decât anul trecut

În fața avalanșei de scumpiri, românii caută neputincioși soluții de supraviețuire de la o lună la alta. Și spun că mersul la cumpărături s-a transformat într-o misiune imposibilă.

Cât îi costă pe oameni coșul zilnic de cumpărături?

Mâncarea devine tot mai scumpă de la an la an. Iar 2021 a bătut toate recordurile.

În contextul unei femei, aceasta a afirmat, „Suntem ai nimănui, eu așa consider, ne simțim ai nimănui, problema e că noi suntem tineri și muncim de dimineață până seara, 15 ore, 20 de ore și degeaba… dar sunt bătrânii, copiii care nu știu ce timpuri vor prinde”.

În opinia sa, Ion Păunel, expert agricol: Am avut o vară secetoasă, iar de aici totul a început să curgă în defavoarea consumatorului.

Aceleași produse în coș, mai scumpe cu 14% decât anul trecut

La cumpărături, Ana-Maria Păun, jurnalist Digi24 spune, „Voi lua un kilogram de zahăr, costă 3 lei, anul trecut era 2,5 lei. Am nevoie și de un kg de făină, acesta costă 4,2 lei, deci aproape 7 lei pentru cele două produse. Mergem mai departe, la raionul de lactate. Am nevoie de un litru de lapte, îl iau pe acesta, e 6 lei, cu 6% mai scump decât anul trecut, pentru a vă face o idee. Voi lua și o bucată de telemea și un pachet de unt. Am trecut pe listă și un litru de ulei. Îl aleg pe acesta, costă 8,9 lei, anul trecut același produs costa 6,2, adică o creștere cu 44%.

Am cumpărat și un kilogram de carne de porc, care ne costă aproximativ 16 lei. Mai mergem să luăm și o franzelă și am terminat cumpărăturile.

Tragem linie și ajungem la casă. După calculele mele, voi achita aproximativ 90 de lei.

Adică cu 14% mai mult decât anul trecut, spune aceasta.

„Nu e o situație fericită pentru nimeni, și iarna abia începe”

La răndul său, Dragoș Frumosu, Sindalimenta a adăugat, ” Dacă adăugăm creșterea prețului la energie electrică și gaze, dacă adăugăm și creșterea prețului la combustibil care crește prețul la transport pe kilometru, toate acestea reprezintă 8-10% în calculul prețului pentru un produs alimentar.”

„Nu e o situație fericită pentru nimeni, pentru că au crescut prețurile la absolut tot și iarna abia începe. Toate prețurile, la toate produsele au crescut, dar salariul nu crește, a afirmat o femeie.

În viitor, experţii subliniază că nivelul ridicat al cererii şi mersul lent al producţiei vor alimenta creşterea inflaţiei.