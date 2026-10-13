Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că datoriile și deficitele ridicate pot lăsa guvernelor puține resurse pentru protejarea consumatorilor de un nou salt al prețurilor, deși a majorat prognoza de creștere economică globală pentru 2026 la 3,1%, față de 3% în actualizarea din iulie.

Raportul World Economic Outlook, publicat marți, 13 octombrie 2026, la Bangkok, menține estimarea de creștere pentru 2027 la 3,4%, potrivit The Guardian. Evaluarea semestrială arată că economia mondială a rezistat conflictului din Orientul Mijlociu mai bine decât se anticipa în ultimele șase luni.

„Fără consolidarea capacității de aprovizionare și refacerea rezervelor de politică economică, economia globală ar putea în curând să testeze limitele rezilienței”, avertizează FMI în raportul publicat la Bangkok. Rezervele de politică economică desemnează aici resursele pe care autoritățile le pot folosi pentru a răspunde unei noi crize.

Rezervele strategice au limitat scumpirea petrolului

Redirecționarea livrărilor de petrol pe rute care evită strâmtoarea Hormuz și folosirea rezervelor strategice au redus impactul războiului dintre Statele Unite și Iran asupra prețurilor petrolului, explică instituția.

În martie 2026 au fost anunțate cele mai mari eliberări de urgență de petrol din rezerve de până atunci. După reuniunea miniștrilor petrolului din septembrie, a fost promisă accelerarea acestor eliberări. Rezerva strategică americană de petrol a fost însă raportată recent la cel mai scăzut nivel din 1982. FMI avertizează că stocurile de urgență de petrol sunt deja epuizate.

„Stocurile de pe piețele energetice se împuținează, iar noi șocuri geopolitice s-ar putea transmite în continuare rapid prin prețuri și perturbări ale aprovizionării”, arată FMI în același raport.

Săptămâna trecută, Donald Trump și Vladimir Putin au convenit ridicarea temporară a sancțiunilor asupra importurilor americane de motorină rusească, în încercarea de a reduce prețurile la pompă. Analiștii menționați de The Guardian apreciază că măsura ar avea un efect redus.

Petrolul scump prelungește episodul de inflație

Persistența prețurilor ridicate ale petrolului determină FMI să estimeze că episodul de inflație va dura mai mult decât anticipase. Pentru 2026, instituția menține prognoza inflației globale la 4,7%, nivelul prevăzut în iulie.

Pentru 2027, creșterea prețurilor este estimată la 4,1%, față de 4% în actualizarea precedentă. Inflația ar urma astfel să încetinească anul viitor, dar mai puțin decât se anticipa.

Băncile centrale sunt îndemnate să nu reacționeze excesiv la salturi temporare ale inflației, însă să fie pregătite să intervină rapid dacă scumpirile încep să se consolideze, recomandă FMI.

Energia și dobânzile reduc perspectivele consumului și investițiilor britanice

Pentru Statele Unite, prognoza de creștere economică din 2026 rămâne la 2,3%. Estimarea pentru 2027 urcă tot la 2,3%, de la 2,2% în actualizarea anterioară.

În Regatul Unit, produsul intern brut (PIB) este estimat să crească cu 1,3% în 2026, cu 0,3 puncte procentuale peste prognoza din iulie. Pentru anul următor, FMI a redus estimarea la 1,2%, de la 1,3%.

Revizuirea britanică pentru 2027 reflectă presiunea prețurilor mai mari la energie și a dobânzilor pe termen lung asupra consumului și investițiilor, explică instituția.

Conflictul și perturbările aprovizionării pot ridica prețurile

„Riscurile sunt orientate în jos”, precizează FMI despre perspectivele economiei globale. Raportul identifică următoarele riscuri:

Un impas prelungit sau o nouă escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, care ar duce la prețuri mai mari ale energiei și alimentelor.

Noi perturbări ale infrastructurii energetice, care ar putea amplifica aceste efecte.

Atacuri cibernetice, cu potențial de agravare a perturbărilor.

Fenomene meteorologice extreme, care ar putea accentua efectele asupra aprovizionării și prețurilor.

O prăbușire a piețelor determinată de inteligența artificială.

Trump continuă să susțină că ar putea lansa un nou val de atacuri asupra Iranului în următoarele săptămâni, în timp ce negocierile pentru un acord de pace dau puține semne de progres.

Înaintea reuniunilor anuale ale FMI, Kristalina Georgieva, director general al FMI, a cerut guvernelor să restrângă cheltuielile pe fondul creșterii datoriilor globale. Ea a îndemnat autoritățile să nu mai amâne măsurile de politică economică necesare și să folosească instrumentele pe care le au.

Reuniunile au loc săptămâna aceasta la Bangkok, cu participarea programată a miniștrilor de finanțe și a bancherilor centrali. John Healey, ministrul de finanțe al Regatului Unit, urmează să ajungă acolo mai târziu în cursul săptămânii.