Prima turbină pe gaz a noii centrale de la Mintia a funcționat pe gaz natural la 8 octombrie. Înainte ca energia să ajungă în Sistemul Energetic Național, urmează încheierea testelor și sincronizarea cu rețeaua.

Construit de un grup din Irak, proiectul este cea mai mare investiție în producerea energiei aflată în derulare în România, potrivit ZF.ro. Lucrările au început în 2023 și au ajuns la această etapă în trei ani.

„Astăzi (8 octombrie), la Mintia, a avut loc prima aprindere a turbinei pe gaz nr. 1 din noua centrală. Este o etapă tehnică importantă pentru una dintre cele mai importante investiții energetice ale României din ultimii ani. În iunie, când am fost pe șantier, proiectul era realizat în proporție de peste 80%. De atunci, lucrările au avansat pas cu pas: pe 15 iunie au fost puse sub tensiune instalațiile prin care turbina se racordează la rețea, iar astăzi turbina a funcționat pentru prima dată pe gaz natural”, a anunțat Ilie Bolojan, ministru interimar al energiei, pe pagina sa de Facebook.

Capacitatea completă include producția pe gaz și pe abur

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a emis anul trecut autorizația de înființare pentru centrala electrică de la Mintia. Documentul prevede o capacitate totală de 1.677,12 megawați (MW), în ciclu combinat, adică producție pe gaz și pe abur.

Dimensiunea investiției private și efectele așteptate asupra aprovizionării cu energie au fost explicate de ministru: „Cele două turbine pe gaz vor avea împreună aproximativ 1.100 MW. După finalizarea ciclului combinat, centrala va avea o capacitate instalată de circa 1.700 MW, printr-o investiție privată de peste 1,2 miliarde de euro, pe locul fostei termocentrale pe cărbune. Pentru România, asta înseamnă mai multă energie produsă în țară, mai puține importuri și o capacitate mai bună de a acoperi consumul în perioadele dificile, mai ales seara și iarna. De anul viitor, împreună cu centrala de la Iernut, aceste capacități noi pe gaz vor întări siguranța sistemului energetic”.

Extinderea producției interne intervine într-o perioadă în care România se confruntă cu închiderea centralei de la Cernavodă și cu un an cu producție hidro foarte slabă, relatează ZF.ro.

Iernut rămâne în șantier după lucrările începute în 2016

La Iernut, centrala de 430 MW realizată prin Romgaz, ca investiție a statului român, este încă neterminată. Lucrările au început în 2016, cu un calendar diferit de cel al proiectului privat de la Mintia.

Pentru Mintia, informațiile din mai relatate de ZF.ro indicau octombrie ca termen estimat pentru punerea în funcțiune a turbinelor pe gaz. Funcționarea completă a centralei era estimată pentru începutul lui 2027. Prima aprindere reprezintă o etapă tehnică din acest parcurs.