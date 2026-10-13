Inteligența artificială (IA) va afecta în cele din urmă aproximativ 40% dintre locurile de muncă din lume, inclusiv prin diminuarea importanței sau eliminarea multora dintre ele, estimează Kristalina Georgieva, directorul general al FMI. Tinerii aflați la început de carieră sunt primii expuși, deoarece tehnologia preia sarcinile de rutină pe care se bazează aceste posturi.

Investițiile în IA mențin creșterea economică mondială la aproximativ 3% pe an, în pofida unui șoc energetic, a spus ea, potrivit Decrypt. În actualizarea din iulie, FMI prognoza acest ritm pentru 2026, față de 3,5% în 2025, pe fondul scumpirii energiei provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

La reuniunile de la Bangkok, Georgieva a descris efectul IA asupra locurilor de muncă drept: „un tsunami care avansează lent”.

Expunerea la IA este mai mare în economiile avansate

Estimările prezentate de Georgieva diferențiază economiile după nivelul veniturilor:

În economiile avansate, aproximativ 60% dintre locurile de muncă sunt expuse.

În țările cu venituri mici, expunerea este de aproximativ 23%.

Nivelul mai redus din țările sărace se explică în principal prin faptul că IA nu a ajuns încă acolo, a precizat Georgieva.

Tharman Shanmugaratnam, președintele Singapore, a afirmat în aceeași discuție că cererea pentru primele locuri de muncă ale absolvenților este deja în scădere. El a avertizat că tehnologia ar putea mări decalajul dintre economiile bogate și cele în curs de dezvoltare dacă guvernele nu acționează.

Georgieva a indicat și un risc pentru finanțele publice: dacă veniturile se mută de la lucrători către proprietarii de capital, guvernele pierd o parte din baza de impozitare pe care se sprijină, adică veniturile asupra cărora colectează taxe.

Investițiile în IA susțin producătorii asiatici de echipamente

Principalii beneficiari sunt economiile asiatice care produc componentele hardware, adică echipamentele fizice necesare funcționării IA, a spus Georgieva. Ea a avertizat că majoritatea țărilor din afara acestui lanț de aprovizionare nu beneficiază de avântul investițiilor.

Adoptarea IA ar putea adăuga anual între 0,5 și 1 punct procentual la creșterea economiilor avansate și între 0,2 și 0,8 puncte procentuale la cea a economiilor emergente. Un punct procentual exprimă diferența dintre două rate: o creștere de 2% care primește un punct suplimentar ajunge la 3%. Potrivit Georgieva, limita superioară a intervalului ar compensa mai mult decât efectul îmbătrânirii populației în regiune.

Actualizarea FMI din iulie arăta că Taiwan, Coreea de Sud, Thailanda și Malaysia, primii patru exportatori neți de hardware pentru IA, depășiseră prognozele de creștere pentru primul trimestru cu o medie anualizată de 4,4%. Coreea de Sud înregistrase un ritm de 7,5%, față de estimarea de 1,8% formulată de FMI în aprilie.

Într-un discurs susținut săptămâna trecută la Singapore, Georgieva a spus că hardware-ul pentru IA și produsele tehnologice conexe reprezintă peste o zecime din comerțul mondial cu bunuri. Ea a estimat că investițiile în IA, ca pondere în produsul intern brut (PIB) mondial, le vor depăși probabil pe cele alocate construirii căilor ferate sau rețelei electrice.

Împrumuturile companiilor pot transmite pierderile către piețele financiare

Tot la Singapore, Georgieva a afirmat că dezvoltarea infrastructurii IA contribuie la inflație. Rezultatele financiare dezamăgitoare s-ar putea propaga pe piețe, a avertizat ea, deoarece marile companii din domeniu s-au împrumutat masiv pentru a-și finanța investițiile.

Ajay Banga, președintele Băncii Mondiale, a spus că instituția sprijină instrumente de tip small AI, care nu depind de modele lingvistice mari și sunt destinate fermierilor, clinicilor și școlilor din piețele emergente.

FMI urmează să publice raportul integral World Economic Outlook, privind perspectivele economiei mondiale, marți, 13 octombrie, la ora 9:00 la Bangkok, respectiv luni, 12 octombrie, la ora 22:00 la New York. Raportul va cuprinde prima revizuire a prognozei de creștere mondială după actualizarea din iulie.