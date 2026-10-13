Prețurile contractuale ale cipurilor de memorie DDR4 au urcat cu 24% în august-octombrie 2026, peste creșterea de 20% a generației mai noi, DDR5. Scumpirea afectează și componentele mai vechi, încă folosite în numeroase calculatoare și sisteme electronice.

Datele Barclays, citate de Go4IT, arată că majorările au continuat în octombrie 2026, atât în contractele de aprovizionare, cât și în tranzacțiile pentru livrare imediată. Evoluțiile lunare diferă în funcție de generația memoriei și de tipul pieței:

DDR4: prețurile contractuale au crescut cu 4% față de septembrie.

DDR5: prețurile contractuale au avansat cu 3% față de luna precedentă.

DDR5 pe piața spot, unde cipurile sunt tranzacționate pentru livrare imediată: prețurile au urcat cu 8% în octombrie.

Stocurile reduse schimbă negocierea contractelor

Barclays observă că acordurile cu clienții sunt legate tot mai mult de prețurile pieței, în locul unor limite minime și maxime stabilite în prealabil. Cu mai puține cipuri disponibile, producătorii de memorie au mai multă putere de negociere.

Presiunea asupra aprovizionării determină unii producători de dispozitive să reducă temporar specificațiile produselor, inclusiv cantitatea de memorie instalată. Practica numită de-speccing înseamnă gestionarea stocurilor insuficiente prin configurații cu specificații reduse, cu un compromis pentru produsul final.

Barclays consideră această soluție temporară și apreciază că extinderea ei pe termen lung ar trebui urmărită atent.

Elon Musk a afirmat inițial că memoria cipurilor AI5 dezvoltate de Tesla fusese redusă la jumătate. Ulterior, a anunțat o capacitate de 96 GB, pentru a evita ca acestea să ajungă la un nivel inferior celui al concurenței.

Micron DRAM supply is set to remain constrained through CY28 as DDR5 spot pricing jumped 8% MoM, according to Barclays. New customer supply agreements now track market pricing dynamics rather than prior floor and ceiling structures. Barclays models Micron FQ1 DRAM ASP up 7% QoQ… pic.twitter.com/N0cmd7wHMs — 456X (@OptionKing666) October 11, 2026

Cererea pentru inteligență artificială apasă asupra producției

Industria inteligenței artificiale (AI) este unul dintre factorii care susțin cererea de memorie. Memoriile cu lățime mare de bandă (HBM), folosite în acceleratoarele AI, sunt produse pe baza tehnologiei DRAM.

Orientarea producătorilor către aceste cipuri pune presiune asupra capacităților de producție și poate contribui la lipsa memoriei în alte segmente. Barclays estimează că deficitul ar putea persista mai mulți ani, pe fondul cererii ridicate.

Citi plasează vârfurile deficitului în trimestre diferite

O analiză separată a băncii Citi estimează că dezechilibrul dintre cerere și ofertă va continua pe piețele de memorie DRAM și NAND până în 2028. Calendarul estimat nu este identic pentru cele două categorii.

Pentru DRAM, cererea ar putea depăși oferta cu 13,9% în ultimul trimestru din 2027, când deficitul ar urma să atingă maximul. Pentru NAND, vârful dezechilibrului este estimat la 8,3% în primul trimestru din 2028.

Unele estimări indică o ameliorare după vârful din 2027, însă revenirea la echilibru nu se anunță rapidă. Costurile mai mari ale memoriei ar putea rămâne o problemă pentru producătorii de calculatoare și alte dispozitive în următorii ani.