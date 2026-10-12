Salariații plătiți la nivelul minim beneficiază, din 1 iulie 2026, de o majorare netă de 125 lei. Pentru cheltuielile cu alimentele, limitarea adaosurilor comerciale rămâne aplicabilă până la finalul anului, dar încadrarea produselor depinde de caracteristici precise, precum gramajul, conținutul de grăsime și sortimentul.

Bugetul lunar se raportează la suma netă

Ministerul Muncii indică un salariu minim net de 2.699 lei, cu deducerea de 200 lei. Aceasta este suma anunțată pentru venitul disponibil al angajatului, distinctă de salariul brut stabilit prin hotărârea aprobată de Guvern.

Salariul minim brut crește de la 4.050 lei în iunie 2026 la 4.325 lei lunar începând cu 1 iulie 2026. Ministerul calculează creșterea la 275 lei brut, respectiv 6,8% față de nivelul din iunie.

Pentru planificarea cheltuielilor personale contează venitul net, după aplicarea deducerii menționate de minister.

Tariful orar aferent noului prag este de 25,949 lei/oră, pentru un program complet de lucru de 166,667 ore în medie pe lună.

La momentul comunicatului, 831.382 de salariați primeau salariul minim brut garantat în plată. Numărul beneficiarilor majorării anunțate era de 1.759.027 de salariați.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în comunicatul privind majorarea.

Lista alimentelor se verifică după sortiment și ambalaj

Pentru identificarea produselor cu adaos comercial limitat, verificarea etichetei trebuie să includă cantitatea și caracteristicile prevăzute pentru fiecare categorie. Lista a rămas nemodificată la prelungirea anunțată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Sunt vizate următoarele produse:

Pâine albă simplă, de 300-500 g, fără specialități.

Lapte de vacă de consum, la 1 l, cu 1,5% grăsime, cu excepția UHT.

Brânză telemea de vacă vrac.

Iaurt simplu din lapte de vacă, cu 3,5% grăsime, de maximum 200 g.

Făină albă de grâu „000”, în ambalaje de până la 1 kg.

Mălai, până la 1 kg.

Ouă de găină, calibrul M.

Ulei de floarea-soarelui, până la 2 l.

Carne proaspătă de pui: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe întregi cu os și aripi de pui, varianta standard.

Carne proaspătă de porc: carne de porc lucru, pulpă cu os sau fără os și spată.

Legume proaspete vrac: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca, ardei capia și usturoi.

Fructe proaspete vrac: mere roșii și golden, prune, pere și struguri de masă.

Cartofi proaspeți albi vrac.

Zahăr alb tos, până la 1 kg.

Smântână cu 12% grăsime.

Unt, până la 250 g.

Magiun, până la 350 g.

Plafonarea privește adaosul aplicat pe lanțul alimentar

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2023 a introdus limitarea temporară a adaosurilor comerciale pentru 90 de zile. Actul a intrat în vigoare la 30 iulie 2023, pentru persoanele juridice înregistrate în România, indiferent de forma de organizare, pe întreg lanțul de producție, import, comerț intracomunitar, distribuție și vânzare cu amănuntul.

Prelungirile succesive au dus termenul până la 30 septembrie 2025, prin Ordonanța de urgență nr. 34/2025. Guvernul a aprobat la 25 septembrie 2025 continuarea până la 31 martie 2026. Ulterior, termenul a fost extins până la 30 iunie 2026.

Potrivit publicației AvocatNet, Legea nr. 105/2026 a prelungit aplicarea până la finalul lui 2026. În lipsa acesteia, plafonarea ar fi expirat la 30 iunie, termen stabilit prin Ordonanța de urgență nr. 22/2026.

„Prelungim această măsură pentru că statul are obligația să intervină atunci când apar dezechilibre în piață care afectează direct românii. Nu putem accepta ca produsele de bază să devină inaccesibile din cauza unor practici comerciale care nu reflectă realitatea costurilor din lanțul agroalimentar. Plafonarea adaosului comercial rămâne un instrument necesar pentru a corecta aceste derapaje și pentru a asigura un echilibru corect între fermieri, procesatori și retail. În același timp, este un semnal clar că susținem producția românească și protejăm consumatorii, nu specula”, a declarat ministrul Florin Barbu în comunicatul Ministerului Agriculturii privind prelungirea măsurii.

Limitarea se aplică adaosului comercial, adică sumei adăugate peste baza de cost prevăzută pentru fiecare etapă. Plafoanele folosesc baze de calcul diferite:

La procesator, adaosul poate ajunge la maximum 20% din costul de producție, calculat conform reglementărilor contabile, cu cheltuielile directe și indirecte incluse.

În distribuție, adaosul cumulat pe întreg lanțul poate fi de maximum 5% față de prețul de achiziție la care se adaugă cheltuielile operaționale. Limita se aplică indiferent de numărul distribuitorilor.

La vânzarea cu amănuntul și cash&carry, adaosul poate fi de maximum 20% față de prețul de achiziție plus cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului. În plafon intră și remizele și risturnele, reducerile comerciale prevăzute la articolul 3 punctul 6 din Legea nr. 81/2022.

Articolul 2 al ordonanței, modificat prin Ordonanța de urgență nr. 22/2026, stabilește aplicarea măsurii pentru activitățile de import, comerț intracomunitar, distribuție, vânzare cu amănuntul și cash&carry.

Comercianții trebuie să documenteze adaosul aplicat

Procedura de formare a prețului la raft trebuie să fie unitară pentru produsele de marcă proprie și pentru celelalte produse vizate. Regula nu permite distincții între aceste categorii.

Comercializarea presupune prezentarea dovezilor privind valoarea adaosului: declarații pe propria răspundere asumate de reprezentanții sau împuterniciții producătorilor și comercianților. Pentru vânzările succesive între distribuitori, dovada adaosului cumulat trebuie prezentată la fiecare comercializare.

Legea nr. 105/2026 introduce și un plafon de maximum 2% pentru comisionul pe care emitenții tichetelor de masă, cadou și sociale îl pot aplica comercianților la decontare, pentru produsele agricole și alimentare din lista reglementată care pot fi cumpărate cu aceste tichete.

Sunt incluse tichetele emise prin Programul Sprijin pentru România. Limita se aplică indiferent de tipul tichetelor și de forma emiterii, electronică sau pe hârtie.

Fiscul și Consiliul Concurenței verifică respectarea prevederilor privind limitarea adaosurilor comerciale. Firmele care le încalcă riscă amenzi între 100.000 și 2.000.000 lei.