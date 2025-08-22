Kanye West, artistul cunoscut sub numele de Ye, a intrat oficial în lumea criptomonedelor cu lansarea propriei monede digitale, YZY Coin. Decizia sa a atras un val de interes și controverse, generând tranzacții de sute de milioane de dolari și aprinzând dezbateri în comunitatea cripto internațională.

Kanye West zguduie piața cripto: YZY Coin provoacă haos printre investitori!

În februarie, West declara ferm pe platforma X (fostul Twitter): „NU FAC UN COIN” și „COINS PREY ON THE FANS WITH HYPE”. Totuși, surprinzător, artistul și-a schimbat radical poziția și a anunțat oficial lansarea YZY Coin. Postările sale de pe X, inclusiv un clip video despre care mulți cred că ar putea fi generat prin inteligență artificială, au provocat confuzie și entuziasm deopotrivă.

Entuziasmul s-a reflectat imediat în tranzacții: capitalizarea monedei a atins 3 miliarde de dolari, dar s-a prăbușit cu două treimi în doar câteva ore, după ce investitorii timpurii au început să vândă masiv. Potrivit companiei Nansen, volumul tranzacțiilor a depășit 740 de milioane de dolari, însă pierderile cumulate ale traderilor au trecut de 20 de milioane.

YZY Money și întrebările despre control

Noul token face parte din proiectul YZY Money, care include un card de debit și un serviciu de plăți cripto. „YZY Money este un concept care îți oferă controlul, liber de autoritatea centralizată”, se arată pe site-ul oficial. Din totalul monedelor, 20% au fost lansate pe piață, 10% au fost puse pe burse, iar restul de 70% se află la Yeezy Investments LLC – companie care nu poate accesa aceste active timp de trei luni.

Întrebările nu au întârziat să apară. Yeezy Investments este înregistrată în Delaware, jurisdicție care nu impune transparența asupra acționariatului. De asemenea, firma operează sub licență Ox Paha Inc., entitate folosită de West pentru administrarea drepturilor sale intelectuale. Această lipsă de claritate sporește suspiciunile în rândul experților, care atrag atenția că o ofertă concentrată în mâinile unui grup restrâns poate provoca scăderi abrupte de preț.

Controverse și impact asupra pieței cripto

Kanye West, câștigător a peste 20 de premii Grammy, nu este străin de controverse. În trecut, a atras critici dure după comentarii antisemite și lansarea unui videoclip intitulat „Heil Hitler”. Aceste episoade, împreună cu intrarea sa imprevizibilă în lumea cripto, ridică semne de întrebare privind stabilitatea și seriozitatea proiectului YZY Coin.

Specialiștii avertizează că volatilitatea extremă a monedei, combinată cu influența personală a lui West, poate transforma tokenul într-o investiție riscantă. Nicolai Søndergaard, analist la Nansen, a punctat: „Trebuie să iei în considerare viitorul pe termen lung. Să zicem că toate tokenurile se deblochează în doi ani, s-ar putea să nu vrei să fii implicat în acel token la acel moment”.

Lansarea YZY Coin ilustrează încă o dată modul în care celebritățile pot influența piața digitală, dar și riscurile la care se expun investitorii atrași de hype.