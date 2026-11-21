Sâmbătă, 21 noiembrie 2026, prețul Bitcoin a scăzut la mai puțin de 56.000 de dolari. La ora 05:56 GMT, Investing.com arăta un preț de 55.789,1 dolari. Pentru cei care dețin Bitcoin, valoarea în dolari a monedelor lor depinde de acest preț, dar pierderea față de suma investită depinde de cât au plătit la cumpărare.

Pragul fusese trecut mai devreme: Binance a raportat la ora 04:06 UTC un preț de 55.857,738281 USDT. Cotația Binance este exprimată în USDT, nu direct în dolari, iar ora raportării nu arată momentul exact al primei treceri sub 56.000.

Cât ar valora acum 1.000 de dolari puși în Bitcoin

Pe 20 noiembrie, cel mai mic preț al zilei afișat de Investing.com a fost 57.805,3 dolari. Cine ar fi cumpărat atunci Bitcoin de 1.000 de dolari ar fi avut monede în valoare de aproximativ 965,12 dolari la cotația de 55.789,1 dolari din dimineața următoare. Diferența este de 34,88 dolari, adică aproximativ 3,49%, înainte de comisioane și de eventualul schimb valutar.

Acesta este un exemplu calculat la două prețuri precise, nu pierderea tuturor cumpărătorilor. Cine a cumpărat mai devreme, mai târziu sau la alt preț are un rezultat diferit; nici prețul la care poate vinde nu rămâne fix.

Față de record, Bitcoin a pierdut mai mult de jumătate din valoare

Bitcoin atinsese un record de peste 126.000 de dolari în octombrie 2025, potrivit Investing.com. La prețul de 55.789,1 dolari, scăderea față de acel record depășea 55,72%. O cumpărare de 1.000 de dolari făcută la un preț de peste 126.000 de dolari ar fi valorat atunci sub aproximativ 442,77 dolari, înainte de costuri. Suma exactă depinde de prețul plătit.

Investing.com a consemnat pentru 21 noiembrie și un minim al zilei de 55.326,3 dolari, după minimul de 57.805,3 dolari din 20 noiembrie. Nivelul sub 56.000 de dolari este cel mai scăzut din septembrie 2024, potrivit TVR Info. Investing.com a indicat și o scădere de 9,89% la cotația raportată la 05:56 GMT; aceasta nu este comparația dintre cele două minime zilnice folosită în exemplul de mai sus.

Și acțiunile americane au scăzut în aceeași perioadă

Vânzările de Bitcoin au avut loc în timp ce scădeau și acțiunile americane. Indicele Nasdaq, care urmărește multe companii de tehnologie, a pierdut 5,3% vineri, 20 noiembrie, și 10% pe întreaga săptămână, potrivit Associated Press. A fost cea mai mare scădere săptămânală din martie 2020, conform TVR Info. Mișcarea în aceeași perioadă nu dovedește că scăderea acțiunilor a provocat singură scăderea Bitcoin.

Investing.com a relatat că acțiunile Anthropic erau cu peste 14% sub prețul ofertei de 83 de dolari, iar acțiunile unor companii care obțin Bitcoin prin calculatoare au pierdut aproximativ 13% până la 15%. Investitorii erau îngrijorați că acțiunile unor firme din domeniul inteligenței artificiale deveniseră prea scumpe, a relatat TVR Info.

În piața criptomonedelor, CoinGlass a indicat închideri forțate de pariuri pe preț în valoare de aproximativ 2,4 miliarde de dolari în 24 de ore, potrivit Investing.com. Peste un miliard de dolari provenea din pariuri legate de Bitcoin, iar 545 de milioane de dolari din cele legate de Ether.