Țara în care criptomonedele în moneda națională. Va fi posibil pentru turiști. Thailanda face un pas neașteptat pentru a-și revigora turismul, lansând un program inovator care le permite vizitatorilor să transforme criptomonedele în baht thailandez și să le folosească pentru cheltuielile zilnice. Inițiativa vine într-un moment în care numărul turiștilor chinezi, principala sursă de vizitatori pentru regat, a scăzut dramatic, iar autoritățile caută soluții pentru a atrage noi piețe.

Pe 18 august, ministrul de finanțe Pichai Chunhavajira a prezentat oficial programul TouristDigiPay, anunțând că acesta va fi disponibil începând cu ultimul trimestru al anului 2025. Proiectul va funcționa timp de un an și jumătate la nivel național, în regim de testare.

Deși turiștii nu vor putea plăti direct cu active digitale, mecanismul este simplu: criptomonedele vor fi schimbate în baht prin intermediul unor operatori licențiați, iar plățile pentru bunuri și servicii se vor face ulterior prin platforme electronice autorizate. Suma maximă acceptată pentru tranzacții va fi de 500.000 de baht pe lună (echivalentul a aproximativ 15.400 de dolari).

Scăderea turiștilor chinezi și planurile Thailandei

Prin TouristDigiPay, autoritățile thailandeze urmăresc să stimuleze sosirea vizitatorilor din Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu, pentru a contracara scăderea cu 33% a turiștilor chinezi în prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor Bloomberg.

Situația a fost amplificată de îngrijorările legate de siguranță, în special după incidentul șocant din ianuarie 2025, când actorul chinez Wang Xing a fost răpit în Thailanda sub pretextul unor filmări. Acesta a fost ulterior găsit în Myanmar și a declarat că răpitorii încercau să-l forțeze să participe la fraude online. Evenimentul a creat o undă de șoc în rândul turiștilor chinezi, descurajând călătoriile spre regat.

O strategie de modernizare a turismului

Prin integrarea criptomonedelor în circuitul turistic, Thailanda încearcă nu doar să compenseze pierderile cauzate de absența vizitatorilor chinezi, ci și să se poziționeze ca destinație modernă și prietenoasă cu tehnologia. Această mișcare ar putea atrage o categorie de turiști mai tineri, mai activi digital și cu un interes crescut pentru utilizarea activelor digitale în viața de zi cu zi.

Dacă programul pilot se dovedește un succes, Thailanda ar putea deveni prima țară din Asia de Sud-Est care îmbină turismul de masă cu tranzacțiile în criptomonede, consolidându-și reputația de hub regional pentru inovație și servicii turistice de ultimă generație.