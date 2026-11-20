Bitcoin a coborât sub 60.000 de dolari pe 20 noiembrie 2026. Datele Coinbase Pro afișate de Investing.com arată un minim al zilei de 59.440,9 dolari, iar pentru cei din România care dețin criptomoneda, valoarea ei este mai mică decât pe 18 noiembrie.

În aceeași serie de cotații, un bitcoin valora 62.994,2 dolari pe 18 noiembrie și 59.619 dolari pe 20 noiembrie. Diferența este de 3.375,2 dolari, adică aproximativ 5,36% din valoarea de la începutul comparației.

Cât s-a redus valoarea unui bitcoin deținut

Cine avea un bitcoin în ambele zile a văzut o scădere de 3.375,2 dolari a valorii sale de piață. Pentru o zecime de bitcoin, aceeași schimbare a prețului înseamnă 337,52 dolari. Acestea sunt diferențe între cotații, nu bani pierduți automat din cont: suma obținută la vânzare depinde de prețul din momentul tranzacției.

Pragul de 60.000 de dolari fusese încă neatins în primele ore ale zilei. La 00:35, ora de pe coasta de est a SUA, CoinGecko indica 61.568 de dolari și un minim de 61.273 de dolari pentru cele 24 de ore anterioare. Cotațiile descriu momente și platforme diferite.

Minimul zilei nu are o oră indicată

Seria Coinbase Pro confirmă tranzacții sub 60.000 de dolari pe 20 noiembrie, prin minimul zilnic de 59.440,9 dolari. Ora 10:55:51 afișată pe pagina de cotații arată actualizarea datelor, nu momentul în care a fost atins acel minim.

Scăderea nu a început pe 20 noiembrie. Pe 18 noiembrie, aceeași serie arăta deja un minim al zilei de 62.009,2 dolari. La 19 noiembrie, cotația de referință ajunsese la 61.910,3 dolari.

Acțiunile tehnologice au scăzut în aceeași perioadă

Pe 19 noiembrie, indicele american Nasdaq a pierdut 2,3%, S&P 500 a scăzut cu 2%, iar Dow Jones cu 2,2%, potrivit Associated Press. În dimineața de 20 noiembrie, la 10:07, ora de pe coasta de est a SUA, Nasdaq era în scădere cu 0,6%. Acțiunile Anthropic pierdeau 7% și ajungeau la 90,55 dolari.

Associated Press a legat presiunea de pe bursă de îngrijorările privind valoarea și cheltuielile mari ale firmelor de inteligență artificială. Scăderea acțiunilor și cea a bitcoinului au avut loc în aceeași perioadă; aceste cifre nu arată că una a provocat-o pe cealaltă.

Piața urmărește și decizia Rezervei Federale a SUA privind dobânda din decembrie. Instrumentul CME FedWatch indica o probabilitate de aproximativ 94% pentru o majorare, potrivit relatării Bitcoin Magazine. Procentul arată așteptările celor care tranzacționează, nu o decizie deja luată.