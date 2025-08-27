Trump șochează piața globală: taxe de 50% pe importuri. Cine plătește prețul deciziei

Decizia președintelui Donald Trump de a dubla tarifele vamale pentru bunurile aduse din India la 50% a generat un val de reacții pe plan internațional. Măsura lovește direct relațiile economice cu New Delhi și riscă să provoace scumpiri resimțite chiar de consumatorii americani, relatează CNN. India, a cincea economie a lumii, se află acum pe lista țărilor cel mai dur sancționate de Statele Unite.

De ce a decis Trump să penalizeze India

Anunțul vine la doar câteva săptămâni după ce administrația Trump impusese deja o taxă de 25% pentru bunurile provenite din India. Argumentul oficial al Casei Albe este legat de achizițiile de petrol rusesc realizate de New Delhi, considerate o contribuție indirectă la finanțarea războiului dus de Moscova împotriva Ucrainei.

Trump a precizat că noile tarife sunt menite să transmită un semnal ferm și că intenția sa este de a forța India să își reducă dependența energetică de Rusia. Liderul american s-a întâlnit recent atât cu Vladimir Putin, cât și cu Volodimir Zelenski, însă eforturile sale de mediere nu au adus rezultate concrete.

Tarifele afectează și economia americană

Companiile americane încep deja să simtă efectele campaniei tarifare a lui Trump. Costurile mai mari la importurile din India se traduc prin creșterea prețurilor la produse de bază pentru consumatori, într-un moment în care piața muncii din SUA dă semne de încetinire.

New Delhi a avertizat că va răspunde cu măsuri similare, acuzând administrația americană că aplică sancțiuni selective și nedrepte. Oficialii indieni subliniază că alte state importatoare de petrol rusesc nu sunt taxate la fel de sever. În schimb, China, cel mai mare cumpărător de petrol din Rusia, se confruntă doar cu un tarif de 30%. Trump a lăsat însă să se înțeleagă că și alte țări ar putea fi vizate în curând de majorări vamale.

India – partener cheie pentru SUA

Schimburile comerciale dintre cele două economii au crescut constant în ultimul deceniu, ajungând anul trecut la un volum de peste 129 de miliarde de dolari. Din această sumă, importurile americane din India au reprezentat 87 de miliarde, în timp ce exporturile SUA s-au ridicat la doar 42 de miliarde.

Statele Unite se bazează pe India pentru importuri esențiale, de la medicamente și echipamente de comunicații, până la articole vestimentare. Smartphone-urile, unul dintre produsele de top aduse din India, rămân exceptate de la tariful de 50%, dar alte bunuri – precum oțelul și aluminiul – intră direct sub incidența noii taxe.

În direcția opusă, India importă din SUA petrol, gaze, produse chimice și tehnologie aerospațială. În cazul în care guvernul de la New Delhi introduce taxe de retorsiune, aceste sectoare ar putea fi printre cele mai afectate.

Creșterea tarifelor la 50% marchează un moment tensionat în relațiile comerciale dintre Washington și New Delhi. Dacă India va răspunde prin măsuri similare, consumatorii americani și industriile strategice riscă să plătească prețul unei confruntări economice cu efecte globale.