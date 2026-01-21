Mii de tineri ies anual de pe băncile facultăților de Medicină. Visul lor? Să profeseze. Realitatea? Se izbesc de un zid. După șase ani de studiu intens, cu o diplomă de medic-doctor în mână, majoritatea sunt blocați, lăsați pe tușă de sistem. Acum, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, propune o soluție care ar putea schimba acest paradox.

Într-o intervenție la Medika TV, citată de News, ministrul a confirmat că a pornit discuțiile pentru a reintroduce stagiatura. Un concept vechi, dar care ar putea crea o cale de acces în sistem pentru toți cei care nu prind un loc la Rezidențiat.

Realitatea cifrelor: 6 din 10 absolvenți, blocați în sistem

Cifrele sunt de-a dreptul brutale. Doar 35-40% dintre absolvenții de Medicină iau examenul de Rezidențiat. Atât. Restul? Rămân pe dinafară. Blocați. Ministrul Alexandru Rogobete a descris situația fără ocolișuri: „E un lucru rău, da, e o realitate şi introducem undeva la 35-40% din absolvenţi în rezidenţiat. Restul, deşi au diploma de licenţă de medic-doctor, aşa scrie pe diploma unui licenţiat la medicină generală, scrie medic-doctor, cu toate astea el nu poate intra în sistem sub nicio formă, sub nicio formulă”.

Situația este profund incorectă, crede ministrul. O nedreptate și pentru tinerii care și-au dedicat șase ani formării, dar și pentru stat. „Or, mie nu mi se pare corect, în primul rând, faţă de el, care a învăţat şase ani de zile. Nu mi se pare corect nici faţă de sistem. Totuși, noi am investit şase ani de zile ca el să finalizeze această universitate şi cu toate astea noi nu-l introducem în câmpul muncii”, a punctat oficialul.

Ce este „stagiatura” propusă? Un masterat profesional

Soluția lui Rogobete? Nu e deloc complicată. Propune un masterat profesional de doi sau trei ani, organizat de universități, care ar funcționa practic ca vechea stagiatură. În acest timp, absolvenții ar face practică, ar acumula experiență reală și ar trece prin mai multe specialități-cheie. Ministrul a detaliat: „Acești absolvenți pot efectua un masterat de pregătire profesională, un masterat profesional (…) în care el să fie trecut prin mai multe specialităţi, unii UPU, nu ştiu, mai multe ramuri medicale diferite”. La final, diploma le-ar oferi un titlu clar.

Acela de medic generalist.

Medic generalist, nu specialist. O distincție cheie

Aici e miezul propunerii. Absolvirea masteratului nu te face medic specialist. Deloc. Drumul spre specializare rămâne același: examenul de Rezidențiat. Planul ministrului introduce de fapt o nouă categorie profesională, una intermediară, dar vitală pentru multe zone ale sistemului de sănătate. „Va fi o nouă categorie de medic generalist cu competenţă în ceva nişat”, a subliniat Rogobete, oferind și exemple concrete: medic generalist cu competențe în laborator, urgențe sau pe ambulanță. Acești medici ar putea umple goluri în sistem, acolo unde e nevoie de cunoștințe medicale solide, fără a fi necesară o specializare anume. Ministrul a fost categoric: „el îşi va păstra titulatura de medic generalist, nu va fi niciodată medic specialist. Dacă vrea să fie medic specialist este obligatoriu să treacă prin rezidenţiat.”

O resursă umană pe care România nu și-o permite să o piardă

Deocamdată, discuțiile sunt la început. A recunoscut-o chiar ministrul. Proiectul trebuie pus pe masa universităților și a specialiștilor din domeniu pentru dezbatere. Cu toate astea, Alexandru Rogobete e convins că ideea sa e bună, argumentând că acești tineri sunt o resursă valoroasă, una pe care România nu-și permite s-o irosească. „Eu cred că este o resursă umană absolut necesară pentru sistemul de sănătate din România. Este o practică care se întâmplă şi în alte ţări din Europa şi eu cred că va fi bine primită de ambele părţi”, a încheiat ministrul. Surprinzător sau nu, o problemă veche de zeci de ani ar putea, în sfârșit, să-și găsească rezolvarea.