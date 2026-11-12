Datele personale ale unor clienți și foști clienți HORA CREDIT IFN S.A., firmă care acordă împrumuturi în afara băncilor, au fost accesate fără drept în urma unui atac asupra sistemelor sale. Autoritatea pentru protecția datelor a încheiat ancheta în octombrie 2026 și a amendat firma cu 53.370 de lei, echivalentul a 10.000 de euro. Autoritatea nu a indicat data la care s-a produs atacul. Sancțiunea a fost făcută publică pe 11 noiembrie 2026.

Clienții și foștii clienți pot cere firmei să le spună dacă datele lor au fost afectate. Potrivit autorității, HORA CREDIT nu a luat măsuri de securitate potrivite riscului și nu a verificat periodic cât de bine funcționau acestea. Accesul la date nu dovedește că au fost făcute împrumuturi pe numele persoanelor vizate.

Ce date au fost accesate

Autoritatea pentru protecția datelor arată că accesul fără drept a vizat informații din documentele de lucru ale firmei, din e-mailuri și din contracte. Printre persoanele vizate se află și angajați, foști angajați și colaboratori. Ancheta a început după ce HORA CREDIT a anunțat autoritatea despre încălcarea securității datelor, printr-o notificare transmisă în baza articolului 33 din GDPR, potrivit comunicatului ANSPDCP.

Autoritatea nu a indicat câți clienți și foști clienți au fost afectați și ce date exacte ale lor au fost accesate. În comunicatul ANSPDCP, autoritatea folosește doar formularea „un număr foarte mare de persoane vizate”.

Un incident mai vechi a avut altă cauză

Într-o informare publicată pe 8 aprilie 2026, HORA CREDIT a descris un caz din 2019 în care documente cu date personale au fost trimise la o adresă de e-mail greșită. Ancheta pentru acel caz s-a încheiat pe 10 decembrie 2019. Firma a enumerat atunci verificarea adreselor de e-mail, instruirea angajaților și măsuri interne pentru identificarea incidentelor; informarea privește cazul din 2019, nu atacul anunțat în noiembrie 2026.

Cum poate cere un client lămuriri

HORA CREDIT primește solicitări și reclamații la [email protected], la numărul +40 318 18 18 18 și prin poștă, la Splaiul Unirii nr. 16, Clădirea Muntenia, etajele 4 și 5, Sector 4, București. Pentru o întrebare despre incident, persoana poate cere firmei să verifice dacă datele sale au fost afectate și să îi spună ce informații o privesc.

Pe pagina sa pentru solicitări și reclamații, firma indică un termen de răspuns de cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii. Acest termen este cel publicat de companie pentru cererile primite prin canalele sale.

Cum se contestă un împrumut nerecunoscut

Raportul de Credit, adică evidența împrumuturilor raportate pe numele unei persoane, poate arăta credite active și închise, suma inițială sau limita, data, durata, starea contractului și istoricul plăților. Verificarea lui poate scoate la iveală un împrumut pe care persoana nu îl recunoaște, fără ca aceasta să însemne că un astfel de împrumut a rezultat din atacul asupra HORA CREDIT.

Persoana verifică împrumuturile trecute pe numele ei în Raportul de Credit.

Dacă găsește date pe care le contestă, cere corectarea lor prin accesarea securizată a site-ului Biroului de Credit sau direct creditorului care le-a raportat.

Datele primesc mențiunea de date contestate. Creditorul verifică cererea, comunică decizia și, dacă cererea este întemeiată, corectează datele. Numai creditorul care le-a înregistrat le poate modifica; tot el verifică o cerere de ștergere.

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