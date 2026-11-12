Prețurile produselor și serviciilor au fost, în medie, cu 6,94% mai mari în octombrie 2026 decât în octombrie 2025. Aceasta este rata anuală a inflației anunțată de Institutul Național de Statistică (INS), iar serviciile s-au scumpit mai mult decât alimentele.

Din septembrie până în octombrie, prețurile au urcat cu 0,82%. Rata anuală a crescut de la 6,61% în septembrie la 6,94% în octombrie, pentru a doua lună la rând. Fiecare dintre aceste două rate anuale compară prețurile cu aceeași lună din anul precedent, nu cu luna imediat anterioară.

Un coș care costa 100 de lei în octombrie 2025 ar costa 106,94 lei în octombrie 2026 dacă ar cuprinde produsele și serviciile folosite de INS, în aceleași proporții. Cheltuiala unei familii poate crește altfel, după ce cumpără și ce facturi plătește.

Serviciile s-au scumpit cel mai mult, dar ocupă mai puțin loc în coș

INS a calculat pentru octombrie 2026 următoarele creșteri față de octombrie 2025. Alături de ele, ponderea arată cât loc ocupa fiecare grupă în coșul folosit la calculul inflației, potrivit datelor INS pentru septembrie 2026:

Servicii: scumpire de 11,23%; pondere de 2.065 din 10.000 de părți ale coșului.

Produse nealimentare: scumpire de 7,66%; pondere de 4.686 din 10.000.

Alimente: scumpire de 3,07%; pondere de 3.249 din 10.000.

Serviciile au avut cea mai mare creștere procentuală, însă produsele nealimentare ocupau cea mai mare parte din coș. De aceea, procentul de scumpire al unei grupe nu spune, singur, cât a cântărit acea grupă în inflația totală.

Motorina și chiriile au crescut mult peste media prețurilor

În tabelul INS, motorina are un indice de 143,45 pentru octombrie 2026 față de octombrie 2025. Asta înseamnă o scumpire de 43,45%, nu de 143,45%. La benzină, indicele de 132,91 înseamnă o creștere de 32,91%, iar la chirii, indicele de 138,46 înseamnă o creștere de 38,46%.

Aceste scumpiri nu se regăsesc în aceeași măsură în cheltuielile fiecărei gospodării. În coșul INS prezentat pentru septembrie 2026, combustibilii aveau 838 din 10.000 de părți, dintre care benzina 239, iar motorina 178. Chiriile aveau 94 din 10.000 de părți. O familie care plătește chirie sau folosește zilnic mașina poate simți mai puternic aceste creșteri decât arată rata generală de 6,94%.

BNR așteaptă o inflație peste prognoza făcută în august

Față de decembrie 2025, prețurile erau cu 6,3% mai mari în octombrie 2026, potrivit INS. Media creșterilor de preț din ultimele 12 luni, din noiembrie 2025 până în octombrie 2026, față de cele 12 luni anterioare, a fost de 9%. Este o altă comparație decât rata anuală de 6,94% pentru luna octombrie.

Pentru comparațiile între țările Uniunii Europene, INS folosește un calcul comun. După acesta, rata anuală a României a fost de 7% în octombrie, iar media ultimelor 12 luni a fost de 8,3%. Aceste valori nu înlocuiesc rata de 6,94%, calculată după indicele național al prețurilor.

În prognoza din august, Banca Națională a României (BNR) estima o inflație de 6,1% la sfârșitul lui 2026 și de 3,4% la sfârșitul lui 2027. În minuta ședinței din 8 octombrie, banca a apreciat că rata de la finalul acestui an va urca, „urmând să depăşească nivelul de 6,1% anticipat în prognoza din august”.

INS are programată pentru 20 noiembrie 2026 publicarea Buletinului Statistic de Prețuri nr. 09/2026, cu detalii despre produse și servicii pentru luna septembrie.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă din arhiva financiarul.ro.