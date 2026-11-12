Actualizare, 12 noiembrie 2026, ora 15:09. Guvernul a aprobat prin ordonanță de urgență extinderea garanției pentru angajații firmelor de interes strategic aflate în concordat preventiv, a anunțat Ministerul Muncii la 12 noiembrie 2026. Perioada ar crește de la 6 la 12 luni consecutive, iar plafonul de la 6 la 12 salarii medii brute pentru fiecare salariat. La publicarea articolului anterior, măsura era doar un proiect.

Ordonanța aprobată ar permite cereri succesive de plată, cu respectarea perioadei și a plafonului maxim, potrivit comunicatului Ministerului Muncii din 12 noiembrie 2026.

Ministerul Muncii precizează în același comunicat că ordonanța clarifică drepturile plătite din Fond, inclusiv plățile compensatorii restante stabilite prin lege sau prin contractele de muncă.

Comunicatul din 12 noiembrie 2026 anunță aprobarea, nu și data intrării în vigoare. Forma Legii nr. 200/2006 consultată nu confirmă încă extinderea pentru firmele strategice aflate în concordat preventiv.

Știrea inițială, publicată pe 12 noiembrie 2026, la ora 14:50:

Salariile restante ale angajaților Liberty Galați, combinat din grupul GFG Alliance condus de Sanjeev Gupta, ar putea fi plătite din Fondul de garantare pentru cel mult 12 luni la rând, în loc de șase. Ministerul Muncii a pregătit schimbarea pentru firmele declarate de Guvern ca fiind de interes strategic și aflate în concordat preventiv, procedura prin care încearcă să își plătească datoriile printr-o înțelegere cu creditorii. Proiectul a fost pus pe agenda ședinței Guvernului din 12 noiembrie 2026. În comunicatul Guvernului figurează ca proiect de ordonanță de urgență, iar documentele consultate nu confirmă adoptarea, publicarea în Monitorul Oficial sau data intrării în vigoare.

La Liberty Galați, salariile restante datează din mai 2026. Oprirea activității combinatului a afectat peste 2.200 de salariați. Dacă ordonanța intră în vigoare, lunile suplimentare vor putea fi cerute pentru salariile datorate fiecărui angajat.

Fondul a fost folosit deja pentru angajații combinatului. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), care îl administrează prin agențiile teritoriale, a început transferurile la 7 aprilie 2026. Instituția a anunțat atunci 2.946 de salariați beneficiari și 57.057.902 lei alocați pentru plățile lor.

Câte luni de salarii ar acoperi noua regulă

Din februarie 2026, legea permite plata salariilor restante și pentru angajații firmelor aflate în concordat preventiv. Pentru firmele strategice din această situație, limita aplicată acum este de șase luni consecutive și de șase salarii medii brute pentru fiecare angajat. Proiectul Ministerului Muncii ar ridica ambele limite la 12.

Limita în bani se calculează separat pentru fiecare angajat, folosind salariul mediu brut publicat de Institutul Național de Statistică în luna în care s-a deschis procedura. Plata se stabilește după salariile pe care firma i le datorează, în limita astfel calculată. Cele 12 luni consecutive sunt alese din perioada anterioară depunerii cererii.

Regula celor 12 luni și a celor 12 salarii medii brute se aplică deja firmelor strategice intrate în insolvență, procedura în care datoriile firmei sunt tratate sub controlul instanței. Schimbarea propusă ar aduce aceeași limită pentru firmele strategice aflate în concordat. Dacă o firmă trece ulterior din concordat în insolvență, din perioada și suma acoperite se scad lunile și banii plătiți deja din Fond.

Cine poate cere plata și unde depune actele

O firmă intră în categoria celor strategice prin hotărâre a Guvernului. La stabilirea ei sunt luate în calcul, între altele, rolul în aprovizionare și în infrastructura esențială, industria de apărare, tranziția economică și efectul asupra locurilor de muncă. Pentru plata din Fond este necesară și o hotărâre judecătorească definitivă de deschidere a concordatului sau a insolvenței.

Potrivit legii și normelor în vigoare, cererea urmează acești pași:

Administratorul concordatar, angajații sau organizațiile care îi reprezintă depun cererea.

La cerere se atașează hotărârea judecătorească, situația salariilor datorate, pontajele, statele de plată și contractul colectiv de muncă.

Actele ajung la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă de la sediul angajatorului. Agenția soluționează cererea în 45 de zile de la înregistrare.

Ce urmează pentru lunile rămase neplătite

Potrivit proiectului, firmele strategice care au folosit deja Fondul pentru șase luni ar putea depune o nouă cerere pentru lunile rămase până la limita de 12, după intrarea în vigoare a ordonanței. Data de la care se va putea cere plata suplimentară depinde de publicarea actului.

Proiectul spune și că Guvernul trebuie să aducă la zi regulile pentru depunerea și verificarea cererilor în 30 de zile după ce ordonanța intră în vigoare.