Peste 100 de milioane de lei este paguba pe care inspectorii fiscali spun că au identificat-o într-un dosar cu facturi pentru operațiuni care nu ar fi avut loc. ANAF a încheiat verificările și a trimis probele anchetatorilor la 12 noiembrie 2026. Dosarul privește opt firme despre care ANAF spune că erau controlate, în fapt, de aceleași persoane, precum și 12 persoane fizice. ANAF nu publică numele tuturor celor opt firme și nici identitatea tuturor persoanelor care le controlează în fapt.

Din paguba calculată de ANAF, peste 81 de milioane de lei țin de taxe, iar peste 19 milioane de lei sunt asociate scoaterii de bani din firme și spălării banilor. ANAF nu anunță cât a fost recuperat efectiv. Instituția îi avertizează și pe cei care caută o locuință să fie atenți la reducerile oferite numai dacă plătesc tot prețul în avans, înainte de a primi imobilul.

Cât din pagubă ține de taxe

Cele peste 81 de milioane de lei cuprind taxa pe valoarea adăugată (TVA), impozitul pe profit, impozitul pe unele venituri ale persoanelor fizice și taxe ori contribuții reținute din salarii. Cele peste 19 milioane de lei sunt o pagubă suplimentară, pe care ANAF o leagă de scoaterea de bani din firme și de spălarea banilor.

Potrivit ANAF, firmele ar fi trecut dintr-una în alta facturi pentru servicii, mărfuri și materiale de construcții fără operațiuni reale în spate. Folosind acest circuit, o firmă a primit TVA înapoi sau a compensat TVA, pentru mai mult de 26 de milioane de lei. Aceasta este suma primită sau scăzută din obligațiile de plată prin mecanismul descris, nu întreaga pagubă fiscală.

Inspectorii au sesizat fapte care ar putea constitui evaziune fiscală, scoatere ilegală de bani din firme și spălare a banilor. Constatarea ANAF nu este o hotărâre de condamnare.

Ce s-a schimbat față de martie

La 12 martie 2026, ANAF anunța rambursări și compensări de peste 18 milioane de lei în dosarul celor opt firme. După încheierea verificărilor, suma indicată pentru aceste operațiuni a trecut de 26 de milioane de lei, iar paguba totală identificată a depășit 100 de milioane de lei.

Tot în martie, inspectorii au pus măsuri de blocare pentru 46 de imobile și un teren intravilan de 5.386 de metri pătrați, pentru a păstra bunurile în vederea recuperării pagubei. Blocarea unor bunuri nu înseamnă că valoarea lor a intrat în bugetul statului. ANAF arată că entitățile vizate sunt cercetate penal și pentru alte fapte, despre care Parchetul a comunicat la 12 august 2026.

Ce verifică un cumpărător înainte să plătească pentru o locuință viitoare

Avertismentul ANAF privește ofertele în care o reducere mare depinde de plata integrală în avans, iar locuința urmează să fie predată mai târziu. PRESShub leagă dosarul de dezvoltatorul Oxy Residence 2, TOP & CONSTRUCT DEZVOLTARE SRL, și o menționează pe Mariana Lungu ca administrator, dar relatarea nu identifică toate cele opt firme din comunicatul ANAF. Pentru locuințele care urmează să fie construite, Legea nr. 207/2025, publicată la 8 decembrie 2025, stabilește reguli pentru rezervare, promisiunea de vânzare și folosirea avansului.

Înaintea promisiunii de vânzare, cumpărătorul verifică autorizația de construire și înscrierea ei în cartea funciară, registrul oficial al imobilului, precum și împărțirea proiectului pe viitoarele apartamente.

Promisiunea de vânzare se încheie la notar, după obținerea extrasului de carte funciară pentru locuința viitoare, și se înscrie în cartea funciară.

Rezervarea poate dura cel mult 60 de zile, iar suma plătită pentru ea nu poate depăși 5% din preț.

Avansul intră într-un cont separat al dezvoltatorului, dedicat proiectului, și poate fi folosit numai pentru acel proiect, în limitele prevăzute de lege.

Probele trimise de ANAF se află acum la organele de urmărire penală, care vor continua cercetările.