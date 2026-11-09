Particip zilele acestea la cea de-a 52-a reuniune a Comitetului pentru Guvernanță Corporativă al OECD, alături de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor din statele membre, pentru dezbateri privind evoluțiile în domeniul guvernanței corporative și al piețelor de capital.

Agenda reuniunii reflectă transformările importante prin care trec companiile și piețele: structura piețelor pentru control corporativ, implicațiile inteligenței artificiale asupra guvernanței corporative, raportarea și gestionarea capitalului uman, evoluția codurilor de guvernanță corporativă, precum și ofertele secundare de acțiuni.

În calitate de lead discussant în sesiunea dedicată inteligenței artificiale, am evidențiat necesitatea unei mai bune înțelegeri a modului în care companiile listate integrează aceste tehnologii în structurile și practicile lor de guvernanță. Utilizarea inteligenței artificiale în activitatea companiilor trebuie însoțită de mecanisme de guvernanță care să permită consiliilor de administrație să îi înțeleagă implicațiile, să evalueze oportunitățile și riscurile și să își exercite în mod eficient responsabilitățile. În același timp, abordările de reglementare și supraveghere trebuie să fie proporționale și să țină seama de specificul fiecărei companii, precum și de măsura în care inteligența artificială influențează modelul de afaceri, strategia și profilul de risc.

În cadrul discuțiilor privind evoluția codurilor de guvernanță corporativă, am prezentat experiența României, care demonstrează că monitorizarea nu reprezintă doar un instrument de verificare a conformității, ci și un mecanism pentru implementarea efectivă a standardelor de guvernanță. O abordare eficientă corelează aplicarea codului cu o evaluare mai amplă a structurilor, practicilor și proceselor de guvernanță ale companiilor.

Dezbaterile privind ofertele secundare de acțiuni au evidențiat, la rândul lor, valoarea exercițiilor comparative realizate la nivelul OCDE. Acestea permit autorităților naționale să analizeze cerințele și practicile interne în raport cu evoluțiile internaționale, să identifice diferențele și să evalueze dacă echilibrul dintre accesul companiilor la capital și protecția investitorilor rămâne unul adecvat.

În aprilie 2025, România a primit Avizul formal din partea Comitetului pentru Guvernanță Corporativă al OCDE, care a confirmat finalizarea procesului de evaluare și alinierea politicilor naționale la standardele internaționale în acest domeniu. Rămânem activ implicați în activitatea Comitetului și în implementarea standardelor OCDE. Guvernanța corporativă nu trebuie privită doar ca o obligație de conformare, ea înseamnă transparență, responsabilitate, protejarea drepturilor acționarilor și capacitatea unei companii de a construi valoare durabilă și încredere pe termen lung.