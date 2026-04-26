Românii strâng cureaua tot mai tare, speriați de scumpiri și de incertitudinile economice. Opt din zece persoane spun că au tăiat deja cheltuielile neesențiale, iar mai bine de jumătate amână achizițiile importante. Cifrele arată o realitate dură: avem deja șapte luni consecutive de scădere a consumului de bunuri și servicii.

Bugete la limită pentru jumătate din populație

Presiunea pe bugetele românilor este din ce în ce mai mare. Un sondaj recent arată că 77% dintre aceștia au redus cheltuielile care nu erau strict necesare, în timp ce 57% au amânat diverse cumpărături din cauza creșterii costului vieții. Mai grav este că pentru 50% dintre respondenți, veniturile lunare abia reușesc să acopere cheltuielile curente. Stai puțin, cum am ajuns aici? Analistul economic Claudiu Trandafir explică adaptarea forțată la noul context. „Forţaţi fiind, a trebuit să ne reevaluăm situaţia financiară curentă. Să facem diferenţa dintre a cumpăra că avem o nevoie sau a cumpăra pentru că aşa ne dorim”, a declarat acesta.

Puterea de cumpărare, în cădere liberă

Scăderea consumului nu este o surpriză, ci o consecință directă a erodării veniturilor. Adrian Codîrlaşu, președintele Asociației CFA România, pune degetul pe rană. „O reacţie la ceea ce se întâmplă. Dacă ne uităm la evoluţia venitului real, acesta a scăzut. Şi anul trecut am avut o inflaţie ridicată, anul ăsta e si ridicată”, afirmă el. Iar cifrele confirmă pe deplin această analiză.

„Iar ce vedem acum, o inflaţie de 10% şi creşterea salariului net puţin peste 3%, deci o pierdere de putere de cumpărare semnificativă”, a completat Codîrlaşu.

Cardul de credit, colacul de salvare?

Pentru a face față cheltuielilor de zi cu zi, soluțiile sunt adesea riscante. Mai bine de un sfert dintre români apelează la carduri de credit sau la descoperitul de cont, soluții care pot adăuga costuri suplimentare pe termen lung. E drept că pare o soluție la îndemână, dar pericolele sunt reale. Analistul Claudiu Trandafir avertizează asupra gestionării datoriilor. „Ar trebui să fim atenţi la felul în care ne gestionăm datoriile curente. Să se uite la care sunt costurile pe care le au, atfel încât să nu rişte să adauge nişte costuri suplimentare, prin dobânzi”, a punctat el. Îngrijorările financiare ajung să influențeze frecvent deciziile pentru 21% dintre respondenți.

Scăderea se accelerează

Și lucrurile nu par să se îmbunătățească prea curând. Românii cumpără mai rar, vânează promoțiile și renunță la tot ce nu este esențial. Potrivit lui Adrian Codîrlaşu, tendința de scădere a consumului chiar s-a accentuat la începutul anului, în special pe zona de servicii.

„În ianuarie şi februarie chiar a fost o accelerare a scăderii. Dacă ne uităm pe partea de servicii către populaţie, scăderea e şi mai mare decât a consumului de bunuri. Deci vedem acest comportament de ajustare a consumului şi probabil va continua tot anul acesta”, a declarat președintele CFA România.

Deja de 7 luni consumul este în scădere.

Doar în luna februarie, de exemplu, scăderea a fost de 6,2%, un semnal clar că românii preferă să pună bani deoparte în detrimentul cheltuielilor imediate.