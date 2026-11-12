Un an de contribuții plătit retroactiv pentru pensie costă orientativ 12.975 de lei la baza minimă din 2026. Plata îi poate ajuta pe cei care au întreruperi în anii de contribuții să îndeplinească cerințele pentru pensia pentru limită de vârstă. Pentru contractele încheiate de la 1 iulie 2026, Casa Națională de Pensii Publice indică o contribuție minimă de 1.081 de lei pe lună.

Pot plăti doar persoanele care nu sunt pensionare, pentru luni în care nu au contribuit și nici nu aveau obligația legală să contribuie. Perioada cumpărată se adaugă anilor luați în calcul pentru pensia la vârsta obișnuită de pensionare, nu pentru pensia anticipată.

Cât costă un an la suma minimă

De la 1 iulie 2026, venitul lunar minim trecut în contract este de 4.325 de lei. Contribuția reprezintă 25% din această sumă: calculul dă 1.081,25 lei pe lună și 12.975 de lei pentru 12 luni. Casa de Pensii afișează însă 1.081 de lei pe lună, sumă care, înmulțită cu 12, dă 12.972 de lei. Cei 12.975 de lei sunt un calcul orientativ înainte de rotunjire; plata datorată este cea stabilită în contract.

Persoana poate alege în contract un venit lunar asigurat mai mare de 4.325 de lei, caz în care va plăti mai mult. Contribuția pentru lunile trecute se calculează folosind cota în vigoare la data semnării contractului.

Ce luni pot fi adăugate la pensie

Legea nr. 360/2023 permite cumpărarea a cel mult șase ani anteriori lunii în care se semnează contractul, în temeiul art. 6 alin. (3)-(6), completat de art. 10, art. 31 și art. 33. Se poate alege o perioadă de minimum o lună, iar lunile nu trebuie să fie una după alta. Sunt permise și mai multe contracte, dar perioadele adunate nu pot depăși 72 de luni.

Lunile alese trebuie să fie cuprinse între împlinirea vârstei de 18 ani și împlinirea vârstei obișnuite de pensionare. Nu pot fi plătite din nou lunile recunoscute deja ca ani de contribuții sau ca perioade luate în calcul de lege, inclusiv cele recunoscute din alte state. Facultatea la zi absolvită și serviciul militar intră între aceste perioade recunoscute, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Pentru pensia pentru limită de vârstă sunt necesari cel puțin 15 ani de contribuții. Cine are 14 ani poate folosi încă un an cumpărat, dacă lunile alese respectă condițiile, pentru a ajunge la pragul minim. Împlinirea vârstei de pensionare rămâne o condiție separată: plata acelui an nu aduce pensia imediat.

Unde se încheie contractul și ce acte se cer

Contractul se încheie la casa teritorială de pensii de care aparține persoana după domiciliu sau reședință. Pentru cine nu mai are domiciliu ori reședință în România, este competentă casa de pensii de la ultimul domiciliu sau ultima reședință din țară.

Persoana depune actul de identitate, în original și copie, și declarația pe propria răspundere cerută pentru contract.

Dacă este reprezentată de altcineva, reprezentantul depune și o procură specială autentificată, care îi permite să semneze contractul și documentele și să plătească.

Cât timp este pentru plată

Contribuția se poate plăti toată odată sau în rate lunare. Plata trebuie încheiată în maximum un an după semnarea contractului. Pentru o tranșă din decembrie, termenul este 21 decembrie sau ultima zi lucrătoare anterioară. Dacă la împlinirea anului suma nu este achitată integral, casa de pensii recunoaște doar perioada corespunzătoare banilor plătiți.