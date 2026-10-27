Acțiunile Rompetrol Rafinare au ajuns marți, 27 octombrie 2026, la 1,16 lei, față de 1,01 lei la închiderea de luni. La ora 12:29, Bursa de Valori București arăta o creștere de 14,85%. Pentru cei care dețin acțiuni, prețul afișat nu garantează că pot vinde orice cantitate la 1,16 lei.

La ora 12:23, BVB afișa cumpărători pentru 2.514.903 acțiuni la 1,16 lei și nicio ofertă de vânzare. Asta nu înseamnă că deținătorii nu puteau vinde, ci că în acel moment nu erau ordine de vânzare afișate. Până la 12:29 se încheiaseră 528 de tranzacții, pentru 2.593.638 de acțiuni, în valoare totală de aproape 2,98 milioane de lei.

Cât din preț se poate transforma în bani

Un deținător care vinde la prețul afișat are nevoie de cumpărători pentru întreaga cantitate. Dacă ordinul său depășește cererea de la acel preț, restul acțiunilor pot rămâne nevândute până apar alte ordine. Cererea și prețul se pot schimba în timpul ședinței.

Creșterea este mare și față de începutul lunii. Istoricul de preț Stock Analysis arată o închidere la 0,24 lei pe 1 octombrie. Față de acel nivel, prețul BVB de 1,16 lei din 27 octombrie, ora 12:29, era cu aproximativ 383% mai mare. Prima valoare este un preț de închidere, iar a doua era un preț dintr-o ședință încă în desfășurare.

De ce apar două valori pentru companie

Rompetrol Rafinare are 26.559.205.726 de acțiuni, potrivit raportului său pentru prima jumătate a anului 2026. Înmulțite cu prețul de 1,16 lei, acestea dau o valoare calculată de aproximativ 30,81 miliarde de lei pentru întreaga companie. BVB afișa în același timp 26,82 miliarde de lei, pe baza prețului de la închiderea ședinței precedente. Niciuna dintre aceste valori nu reprezintă bani încasați din vânzarea tuturor acțiunilor; tranzacțiile încheiate până la 12:29 însumau aproape 2,98 milioane de lei.

În raportul publicat la 14 august 2026, Rompetrol Rafinare a anunțat un profit net de 40,4 milioane de dolari pentru prima jumătate a anului, față de o pierdere de 53,2 milioane de dolari în aceeași perioadă din 2025.

Ce verifică deținătorul înainte de vânzare

Verifică la intermediar simbolul RRC, numărul de acțiuni deținute, comisionul și ordinele de cumpărare afișate atunci.

Poate pune un ordin cu preț minim de vânzare. Dacă nu există cumpărători pentru toată cantitatea la acel preț, ordinul se poate executa doar parțial.

După tranzacție, verifică numărul de acțiuni vândute și suma rămasă după comision.

Următoarea raportare financiară a Rompetrol Rafinare, pentru trimestrul al treilea din 2026, este programată de BVB pentru 27 noiembrie 2026.