Cumpărarea unui hectar arabil presupunea, la media națională din 2024, 43.280 de lei. Încasarea proprietarului din arendă este supusă impozitului, iar contribuția la sănătate depinde de veniturile relevante cumulate.

Informațiile au fost relatate de bursa.ro. Institutul Național de Statistică (INS) a comunicat aceste prețuri la 23 decembrie 2025, pentru anul calendaristic 2024. Media terenului arabil a crescut cu aproximativ 4% față de nivelul de 41.624 lei/ha din 2023. Echivalentul folosit la cursul de 5 lei/euro este de 8.656 euro/ha.

Prețul hectarului se compară în interiorul regiunii

Statisticile măsoară valoarea medie a unui hectar într-un an calendaristic, pe baza unei metodologii europene comune. Prețul unei parcele depinde de legislație, climă, apropierea de rețelele și sistemele de irigații, calitatea solului, pantă și drenaj. Media regională este un reper de comparație, fără să garanteze prețul unei anumite proprietăți.

Pentru cele opt regiuni, valorile INS din 2024 se compară astfel cu cele din 2023:

Nord-Vest: terenul arabil a ajuns la 45.232 lei/ha, de la 42.980 lei/ha; pășunea permanentă, la 30.225 lei/ha, de la 29.127 lei/ha.

Centru: terenul arabil avea o medie de 40.992 lei/ha, față de 40.187 lei/ha; pășunea permanentă, 31.162 lei/ha, față de 31.061 lei/ha.

Nord-Est: cel mai mic preț mediu regional al arabilului, de 37.693 lei/ha, față de 35.303 lei/ha; pășunea permanentă costa 29.720 lei/ha, față de 29.152 lei/ha.

Sud-Est: arabilul costa 45.446 lei/ha, față de 44.684 lei/ha; pășunea permanentă, 31.537 lei/ha, față de 29.395 lei/ha.

Sud-Muntenia: media arabilului era de 40.937 lei/ha, față de 39.853 lei/ha; pentru pășunea permanentă, valorile erau de 31.894 lei/ha, respectiv 29.729 lei/ha.

București-Ilfov: cel mai mare preț mediu regional al arabilului, de 62.477 lei/ha, față de 61.360 lei/ha.

Sud-Vest Oltenia: terenul arabil a ajuns la 44.425 lei/ha, de la 41.022 lei/ha; pășunea permanentă, la 33.727 lei/ha, de la 31.830 lei/ha.

Vest: arabilul avea o medie de 47.779 lei/ha, față de 46.510 lei/ha; pășunea permanentă, 31.861 lei/ha, față de 30.374 lei/ha.

Cea mai mare creștere anuală a prețului arabilului a fost în Sud-Vest Oltenia, de 8,3%. Pentru pășunile permanente, avansurile regionale cele mai mari s-au înregistrat în Sud-Est și Sud-Muntenia, fiecare cu 7,3%.

La nivel național, pășunile permanente au ajuns la 31.124 lei/ha, față de 30.048 lei/ha în anul anterior, o creștere de aproximativ 3,6%.

Arenda în bani sau grâu determină randamentul brut

Venitul brut al proprietarului se stabilește prin contract și cuprinde atât banii, cât și echivalentul în lei al produselor agricole primite. Pentru plata în natură, evaluarea fiscală folosește prețurile medii aprobate prin hotărâri ale consiliilor județene sau, după caz, ale Consiliului General al Municipiului București.

Impozitul se calculează după deducerea cheltuielilor forfetare

Conform explicațiilor ANAF privind arenda, prezentate la seminarul din 8 iulie 2026, venitul net impozabil se stabilește la fiecare plată. Din brut se scade o cotă forfetară de cheltuieli de 20%, adică o deducere aplicată fără documente justificative pentru cheltuieli. Impozitul final este de 10% din venitul net astfel stabilit.

Într-un calcul orientativ pentru o arendă brută de 1.000 de lei, baza impozabilă este de 800 de lei, iar impozitul este de 80 de lei. Sarcina fiscală reprezintă astfel 8% din brut. Venitul net impozabil este baza folosită la calcularea taxei.

Când arendașul are obligația reținerii la sursă, acesta calculează, reține și plătește impozitul. Suma reținută se declară prin formularul 112 și se achită până la data de 25 inclusiv a lunii următoare reținerii.

Pentru verificarea plății arendei contează calculul reținerii și îndeplinirea obligațiilor declarative de către plătitor.

Contribuția la sănătate depinde de veniturile cumulate

Pentru arendă nu se datorează contribuția de asigurări sociale (CAS). Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) se stabilește însă în funcție de veniturile nete relevante cumulate ale proprietarului.

În acest total intră, alături de arendă, veniturile relevante din drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole, silvicultură, piscicultură și alte surse. Pentru un proprietar cu mai multe contracte, verificarea privește totalul veniturilor relevante, nu fiecare contract separat.

Pentru anul fiscal 2026, pragul indicat folosește salariul minim brut de 4.050 de lei. Baza și contribuția aferentă sunt:

6 salarii minime: bază de 24.300 de lei și CASS de 2.430 de lei.

Sub primul prag, contribuția pentru această categorie de venituri este zero.

Comparația europeană păstrează separat arabilul și pășunile

Datele Eurostat pentru 22 de state membre UE plasează prețul mediu al arabilului din 2024 între 4.825 euro/ha în Letonia și 201.263 euro/ha în Malta. Pentru România, seria europeană folosește valoarea rotunjită de 8.700 euro/ha.

La pășunile permanente, intervalul european este cuprins între 1.877 euro/ha în Bulgaria și 77.609 euro/ha în Țările de Jos, față de 6.257 euro/ha în România.