Centrala nucleară din Iran cu 480 de ruși la interior lovită de un proiectil

Centrala nucleară de la Bushehr, singura instalație de acest tip operațională din Iran, a fost lovită de un proiectil. La momentul incidentului, în interior se aflau aproximativ 480 de specialiști ruși, iar informația a fost confirmată rapid de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Reacția AIEA și a Rusiei

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat că a fost informată de Iran despre incident. „Un proiectil a lovit instalațiile centralei nucleare Bushehr marți seara. Nu au fost raportate daune la centrală și nici răniți în rândul personalului”, a transmis AIEA pe platforma X. Directorul general al instituției, Rafael Grossi, a cerut „maximă reținere în timpul conflictului pentru a evita orice risc de accident nuclear”.

Iar reacția Moscovei nu a întârziat să apară. Aleksei Lihaciov, directorul general al Rosatom, a precizat că atacul a vizat o zonă din apropierea clădirii serviciului meteorologic, situată lângă un reactor nuclear în funcțiune. Din fericire, nu s-a înregistrat nicio creștere a nivelului radiațiilor. „Atacurile asupra instalațiilor nucleare active reprezintă o încălcare flagrantă a regulilor și principiilor fundamentale ale securității internaționale”, a subliniat Lihaciov, a cărui companie a condamnat incidentul și a făcut apel la dezescaladarea situației.

Avertismentul Teheranului

Oficialii iranieni au condamnat ferm atacul, deși au precizat că nu au fost raportate victime sau distrugeri materiale. Aceștia au avertizat că astfel de acțiuni „contravin tuturor normelor internaționale” și „pot avea consecințe ireversibile pentru întreaga regiune”.

Până la urmă, despre ce fel de proiectil a fost vorba?

Nu este încă foarte clar ce anume a lovit complexul nuclear, acesta fiind primul atac asupra centralei de la Bushehr de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

Soarta celor 480 de specialiști ruși

Dar dincolo de riscul nuclear, există și o problemă umană imediată. În momentul incidentului, în incinta centralei se aflau aproximativ 480 de cetățeni ruși, toți angajați ai Rosatom. Potrivit oficialilor ruși, pe fondul escaladării tensiunilor din zonă, se pregătește deja o a treia etapă de evacuare a personalului.

Istoricul centralei Bushehr

Centrala de la Bushehr nu e o construcție nouă. Lucrările la ea au început încă din 1975, fiind ulterior suspendate și reluate abia în 1995, cu participarea directă a companiei ruse Rosatom (aceeași care are și acum personal acolo). Primul reactor, cu o capacitate de 1.000 de megawați, a fost pus în funcțiune și predat Iranului în 2013. E drept că, deși are o capacitate de producție de 1.000 MW, centrala acoperă doar o mică parte din necesarul energetic al Iranului.

Construcția celui de-al doilea reactor a demarat în 2016.