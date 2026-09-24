Orange România oferă pachete compensatorii pentru plecări voluntare și pregătește pensionări anticipate

În contextul unei pierderi de 841 de milioane de lei raportate pentru 2025, angajații eligibili care aleg plecarea amiabilă vor primi despăgubiri sub forma unor pachete compensatorii.

Orange România a confirmat, într-un răspuns transmis Economedia.ro, programul de plecări voluntare. Persoanele eligibile vor fi contactate direct de manager și de reprezentantul de resurse umane (HR), iar decizia de participare le aparține integral. Compania a formulat oficial măsura astfel: „Orange Romania a anunțat un program de plecări voluntare în rândul angajaților, prin acordul părților.”

Condițiile și beneficiile vor fi stabilite în funcție de situația fiecărui angajat. Compania spune că dorește să ofere variante avantajoase celor care participă și că acordă prioritate dialogului direct cu salariații și comunicării transparente în interiorul organizației. În poziția transmisă public, Orange a adăugat: „În contextul transformărilor din piața telecomunicațiilor, ne adaptăm permanent modul de organizare și operațiunile, pentru a ne menține competitivitatea și capacitatea de a investi în servicii și în experiența oferită clienților.”

Compania își ajustează structura pe fondul presiunilor operaționale și financiare

CEO-ul Julien Ducarroz a legat măsurile de transformările pieței telecomunicațiilor și de provocările operaționale și financiare întâmpinate de companie. În urma unei analize a activității, conducerea a identificat zone în care consideră necesare măsuri imediate de eficientizare.

Potrivit lui Doru Șupeală, în e-mailul transmis angajaților de către Julien Ducarroz apare explicația de fond a programului: „Traversăm o perioadă în care piața se schimbă rapid, iar pentru a rămâne competitivi și stabili pe termen lung, trebuie să ne adaptăm continuu modelul operațional.” Tot potrivit lui Doru Șupeală, mesajul intern mai arată că „Ultimul an a adus provocări majore în piața de telecomunicații, iar pentru Orange Romania a devenit critic să își ajusteze structura actuală.”

Orange România face parte din grupul francez Orange, conduce piața locală de telecomunicații și are peste 11 milioane de clienți.

Operatorul avea 3.931 de angajați în 2025, cu 3% mai puțini decât în 2024, când efectivul ajunsese la 4.059 de persoane. În anii anteriori, compania avea aproximativ 2.300-2.400 de angajați, iar în 2024 depășise pragul de 4.000.

Afacerile au crescut cu 15%, dar Orange România a rămas pe pierdere

Orange România a încheiat 2025 cu afaceri de 7,54 miliarde de lei, în creștere cu 15% față de anul anterior. Pierderea a coborât la 841 de milioane de lei, de la 863 de milioane de lei în 2024.

Rezultatele negative din ultimii doi ani au venit după cinci exerciții financiare încheiate pe profit:

283 de milioane de lei în 2023;

602 milioane de lei în 2022;

597 de milioane de lei în 2021;

461 de milioane de lei în 2020;

384 de milioane de lei în 2019.

Plecările voluntare pot fi urmate de măsuri mai rigide

Julien Ducarroz, CEO Orange România, a avertizat în mesajul intern că etapa voluntară trebuie să contribuie la obiectivele de stabilitate ale companiei: „Pentru a atinge obiectivele de stabilitate ale companiei, aceste programe sunt esențiale. În cazul în care ele nu vor genera rezultatele așteptate, va fi necesară adoptarea unor măsuri administrative suplimentare.”

Directorul executiv a descris eventualele etape ulterioare drept „mult mai rigide și poate chiar neatractive”. Acestea nu ar mai permite companiei să țină cont de opțiunile sau de situația personală a fiecărui angajat.