Comisia Europeană aprobă ajutorul de 59 de milioane de lei pentru crescătorii de porci

Comisia Europeană a aprobat, la 24 septembrie 2026, schema de ajutor de stat prin care România pune la dispoziția crescătorilor de porci 11 milioane EUR, echivalentul a 59 de milioane RON. Schema se adresează întreprinderilor afectate direct de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu.

Granturi de până la 50 000 EUR pentru întreprinderi

Ajutorul va fi acordat sub formă de granturi directe, în limita a 50 000 EUR pe întreprindere, potrivit Comisiei Europene. Valoarea grantului va fi calculată în funcție de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte care a majorat costurile de producție.

Sunt vizate întreprinderile afectate direct de criză în perioada 1 martie 2026-31 decembrie 2026. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2026.

Aprobarea se bazează pe cadrul temporar pentru ajutoare de stat

Aprobarea se bazează pe Cadrul temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), adoptat de Comisie la 29 aprilie 2026. Comisia a evaluat măsura și prin prisma articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea UE, precum și a secțiunilor 1 și 2.1 din METSAF.

Comisia a constatat că schema notificată de România are un buget estimat clar și sprijină temporar dezvoltarea întreprinderilor din sectorul creșterii porcinelor. Instituția a considerat măsura necesară, adecvată și proporțională și a concluzionat că aceasta nu afectează schimburile comerciale într-o măsură contrară interesului comun.