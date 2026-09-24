Meta prezintă ochelari fără camere și un agent AI care cere aprobarea înaintea plăților

Meta a prezentat Ray-Ban Meta Audio, ochelari inteligenți fără camere video, cu agentul de inteligență artificială Muse, autonomie de până la 12 ore și un preț de pornire de 349 de dolari. Primele livrări sunt programate pentru 3 octombrie.

Lansarea a avut loc la Meta Connect 2026, organizat la sediul companiei din Menlo Park, California, potrivit Go4IT. Compania își mută accentul strategic de la metavers spre combinarea realității augmentate cu inteligența artificială.

Eliminarea camerelor video din Ray-Ban Meta Audio răspunde controverselor privind înregistrarea persoanelor în spațiul public fără consimțământ. Modelul păstrează funcțiile audio și accesul la serviciile de inteligență artificială.

Potrivit Go4IT, Muse este un agent AI personal, activ permanent în fundal și conceput să funcționeze pentru miliarde de oameni la nivel mondial.

Prin comenzile date ochelarilor, agentul poate redacta și trimite e-mailuri, planifica în detaliu călătorii și face cumpărături online pe platforme partenere. Meta susține că Muse va cere aprobarea și permisiunea explicită a utilizatorului înaintea acțiunilor sensibile, inclusiv trimiterea unui mesaj privat sau finalizarea unei plăți.

Interfața vocală permite modificarea vocii agentului, a accentului și a vitezei de vorbire. Utilizatorul poate schimba inclusiv numele rostit pentru activarea Muse.

Ray-Ban Meta Gen 3 păstrează camerele și adaugă Dolby Atmos

În paralel cu modelul fără camere, Meta a prezentat gama Ray-Ban Meta Gen 3. Aceasta are un design mai subțire, senzori video avansați și suport pentru Dolby Atmos, tehnologia audio folosită pentru redarea spațială a sunetului.

Noile dispozitive cântăresc aproximativ 100 de grame și sunt prezentate de companie ca rezultatul unei perioade de peste un deceniu de cercetare și dezvoltare.

Zuckerberg a demonstrat și o „tastatură invizibilă”, controlată prin urmărirea mișcărilor mâinii și a privirii, fără controlere fizice. Potrivit CEO-ului Meta, unii directori ai companiei au depășit 100 de cuvinte pe minut folosind această interfață holografică.

Funcția pentru pierderea auzului va fi disponibilă la 149 de dolari

Meta a introdus o funcție destinată persoanelor cu pierdere ușoară sau moderată a auzului. Sistemul izolează și amplifică vocile din jur pentru a facilita conversațiile în medii zgomotoase.

Tehnologia a primit autorizațiile necesare din partea organismelor guvernamentale de reglementare și va fi disponibilă fără prescripție medicală la prețul de 149 de dolari. Funcția va putea fi obținută și prin abonamentele Meta One.

Obiectivul declarat al Meta este ca telefoanele mobile să rămână în buzunar, iar ochelarii inteligenți să devină ecranul și principalul punct de acces la serviciile sale de inteligență artificială.