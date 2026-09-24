Statul se împrumută la 7,52%, iar scumpirea euro majorează chiriile și ratele în euro plătite din lei

Deprecierea leului scumpește chiriile, imobilele, mașinile și ratele calculate în euro, în timp ce statul a ajuns să se împrumute pe 10 ani la un randament de 7,52%, un maxim al ultimilor trei ani. Cifrele au fost înregistrate pe 24 septembrie 2026, după ce ziua precedentă a adus un record negativ istoric pentru leu.

Adriana Soltanie, consultant financiar, a explicat că variațiile cursului se reflectă imediat în prețurile exprimate în euro. Ulterior, efectele se extind și asupra produselor sau serviciilor care depind de importuri.

Finanțarea statului a ajuns la maximul ultimilor trei ani

Randamentul de 7,52% reprezintă dobânda cerută pentru obligațiunile de stat cu scadența la 10 ani. Această creștere arată că România atrage capital de la investitori la costuri mai mari.

Evoluția a coincis cu vizita experților agenției S&P la București pentru evaluarea economiei și a indicatorilor relevanți. Raportul agenției va semnala dacă România rămâne o destinație sigură pentru capitalul străin.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a pus creșterea costurilor pe seama instabilității politice interne, dar a menționat și cauze externe. O stabilitate politică mai clară ar ajuta la controlul cheltuielilor de finanțare ale statului.

Un euro mai scump majorează plățile făcute din venituri în lei

Leul a pierdut teren față de momentul demiterii guvernului Bolojan. O comparație între decembrie 2025 și septembrie 2026 arată că pentru 100 de euro este nevoie de încă 18 lei, iar la 1.000 de euro plusul este de 180 de lei.

La o chirie de 500 de euro, plata lunară ajunge la 2.639 de lei, față de nivelul de 2.500 de lei din perioada anterioară.

În cazul unui apartament de 100.000 de euro, deprecierea monedei adaugă 1.830 de lei la prețul final achitat de un cumpărător, comparativ cu anul trecut.

Efectul cursului lovește și creditele de 100.000 de euro pe 25 de ani. O rată de 683 de euro implică un efort suplimentar de 123 de lei pe lună, adică aproximativ 1.500 de lei într-un an.

Veniturile și economiile legate de euro reduc expunerea la curs

Adriana Soltanie recomandă tăierea cheltuielilor care pot fi înlocuite cu variante mai ieftine. Acolo unde profesia permite, consultantul sugerează negocierea unor componente salariale, precum comisioanele, direct în euro.

Cei care încasează chirii în euro primesc mai mulți lei pentru aceeași sumă, în timp ce persoanele cu venituri exclusiv în lei trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru cheltuielile fixate în moneda europeană.

Consultantul estimează că deprecierea leului va continua și propune păstrarea unei părți din economii în euro ca protecție. Această măsură trebuie aplicată doar pentru o fracțiune din capital, nu pentru toate economiile.

O eventuală retrogradare a României în categoria „junk” ar pune presiune suplimentară pe leu prin ieșiri masive de capital, avertizează Adriana Soltanie. Decizia agenției S&P este așteptată la finalul săptămânii viitoare.