Cum asiguri igiena în băile publice: 10 pași obligatorii pentru spațiile cu trafic intens

Menținerea curățeniei în băile publice cu trafic ridicat reprezintă o provocare majoră, fiind esențială pentru prevenirea răspândirii bacteriilor și virușilor. Un protocol de igienizare bine pus la punct, susținut de produsele adecvate, poate transforma un spațiu cu risc într-un mediu sigur și confortabil pentru utilizatori.

Alegerea echipamentelor corecte este un pas crucial pentru a garanta atât igiena, cât și funcționarea neîntreruptă a facilităților, arată o analiză publicată de Antena3. De la săpunul lichid la semnalizarea podelelor umede, fiecare detaliu contează pentru a oferi o experiență sigură și plăcută vizitatorilor.

De la săpun la dezinfectant: Primii pași pentru igiena mâinilor

Igiena mâinilor este prima măsură de prevenție în spațiile publice. Pentru a asigura un flux constant, se recomandă instalarea unor dispensere de săpun cu o capacitate mare, de 800-1000 ml, care pot acoperi câteva sute de spălări. Este important ca nivelul de săpun să fie verificat la începutul fiecărei ture, iar pompa sau senzorul dispenserului să fie curățate zilnic. Managerii ar trebui să păstreze un stoc tampon care să acopere consumul mediu pentru cel puțin 3-5 zile.

Uscarea corectă a mâinilor completează procesul de igienizare. Există două opțiuni principale: dispenserele cu prosoape de hârtie pliate (tip Z sau V) și uscătoarele electrice cu filtru HEPA. Nivelul prosoapelor trebuie verificat zilnic și reumplut înainte ca stocul să scadă sub 25%. Pentru un nivel suplimentar de protecție, se recomandă montarea dozatoarelor cu dezinfectant avizat „biocid”, un termen care indică faptul că produsul a fost testat și autorizat pentru reducerea microorganismelor. Acestea ar trebui amplasate în zone vizibile, la intrare și la ieșire.

Logistica din cabine și gestionarea deșeurilor

În cabinele de toaletă, autonomia este cheia. Utilizarea rolelor de hârtie igienică de tip Jumbo sau Maxi Jumbo reduce frecvența intervențiilor personalului de curățenie. Stocul trebuie controlat de cel puțin două ori pe zi în spațiile cu trafic intens. În timp ce hârtia cu două straturi este potrivită pentru utilizare uzuală, cea cu trei straturi poate fi o opțiune în spațiile premium.

Coșurile de gunoi trebuie golite și igienizate la intervale fixe. În perioadele aglomerate, golirea ar trebui efectuată la fiecare 2-4 ore. Personalul trebuie să poarte mănuși de protecție (PPE – echipament individual de protecție) la schimbarea sacilor și să dezinfecteze capacele și zonele de contact. În toaletele pentru femei, este obligatorie instalarea unor recipiente dedicate pentru absorbante, conform normelor sanitare. Respectarea acestei rutine susține un standard ridicat de „Curățenie în detaliu”.

Protocolul de curățenie și siguranța utilizatorilor

Este importantă distincția dintre curățare, care înseamnă îndepărtarea murdăriei vizibile, și dezinfectare, care presupune reducerea microorganismelor. Pentru a evita contaminarea încrucișată, se recomandă folosirea de lavete codificate pe culori, de exemplu roșu pentru WC și albastru pentru lavoare. Podelele umede reprezintă un risc major de alunecare, de aceea este necesară verificarea constantă a scurgerilor și uscarea imediată a zonelor umede, folosind panouri de avertizare cu mesajul „Pardoseală umedă”.

Un sistem de ventilație funcțional este vital pentru a controla umiditatea și a preveni acumularea mirosurilor neplăcute. Filtrele și grilele de aerisire trebuie verificate lunar. În plus, dotările pentru accesibilitate, precum barele de sprijin pentru persoanele cu mobilitate redusă sau mesele de înfășat în spațiile pentru familii, trebuie inspectate periodic pentru a le asigura funcționalitatea.

Management eficient: Cum planifici bugetul și stocurile

O gestionare eficientă a resurselor presupune monitorizarea consumului lunar pentru săpun, hârtie igienică, prosoape, dezinfectant și alte produse de curățare. Pe baza mediei zilnice, se recomandă adăugarea unei rezerve de 10-20% pentru a acoperi perioadele aglomerate. Utilizarea produselor concentrate poate reduce costurile pe termen lung, cu condiția respectării dozajului corect. Colaborarea cu furnizori specializați, care oferă game complete pentru spații publice, poate simplifica procesul de achiziție și asigura conformitatea cu normele în vigoare.