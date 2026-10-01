Prezent astăzi la Universitatea din București în cadrul deschiderii noului an universitar, Președintele Institutului de Studii Financiare, domnul Valentin Ionescu, a declarat:

“În fiecare toamnă, începutul unui nou an universitar are ceva special. Pentru studenți înseamnă începuturi, alegeri, planuri și, inevitabil, multe întrebări despre viitor. Anul acesta, privind către o nouă generație care intră în universitate sau se pregătește să intre în viața profesională, cred că una dintre aceste întrebări este mai importantă ca oricând: cum ne pregătim pentru o lume care se schimbă mai repede decât putem anticipa?

Am petrecut o mare parte din viața profesională în piețele financiare. Am văzut burse dezvoltându-se, instituții construindu-se, perioade de creștere și crize, schimbări de reglementare și tehnologii care, la momentul apariției lor, păreau revoluționare. Și totuși, schimbarea pe care o trăim astăzi mi se pare diferită. Pentru prima dată, tehnologia nu mai automatizează doar activități repetitive. Inteligența artificială începe să participe la activități pe care, până nu demult, le consideram aproape exclusiv umane: analizează, compară, formulează recomandări și ne ajută să luăm decizii. În finanțe vedem deja acest lucru foarte clar.

Algoritmii analizează riscuri, detectează fraude și procesează volume uriașe de date. Produse financiare care în urmă cu douăzeci de ani necesitau întâlniri, formulare și drumuri la diferite instituții pot fi accesate astăzi în câteva minute de pe telefon, este un progres extraordinar.

Dar apare inevitabil o întrebare: dacă inteligența artificială poate face toate aceste lucruri, ce mai rămâne pentru noi? Eu cred că răspunsul este: foarte mult. Nu informația va face diferența, ci întrebarea.

Am fost obișnuiți mult timp cu ideea că educația înseamnă, înainte de toate, acumulare de informație. Să știi cât mai multe, să găsești răspunsul corect.

Astăzi avem în buzunar acces la mai multă informație decât ar fi putut consulta vreodată un om într-o viață. În câteva secunde putem întreba un instrument de inteligență artificială despre o investiție, o poliță de asigurare, un credit sau despre ce am putea face cu economiile noastre.

În această lume, adevărata competență va fi din ce în ce mai puțin capacitatea de a găsi informația și din ce în ce mai mult capacitatea de a pune întrebarea potrivită. Să știm să verificăm răspunsul, să deosebim informația de manipulare, să înțelegem riscul. Și, mai ales, să avem curajul și responsabilitatea de a lua o decizie.

Finanțele sunt, în cele din urmă, despre oameni, digitalizarea schimbă profund sistemul financiar. Asigurările, investițiile, pensiile și serviciile financiare devin tot mai accesibile și mai rapide, dar există un paradox interesant. Cu cât lumea financiară devine mai tehnologizată, cu atât devine mai important ceva profund uman: încrederea. Un sistem financiar nu funcționează doar pentru că are capital, tehnologie, algoritmi și reglementări. Funcționează pentru că oamenii au încredere în el. De aceea, cred că trebuie să schimbăm inclusiv modul în care privim produsele financiare.

Întrebarea nu ar trebui să fie doar: „Ce produs putem vinde?” Întrebarea importantă este: „Ce rezultat produce acest produs pentru omul care îl cumpără?” Această schimbare de perspectivă va deveni, cred, tot mai importantă în următorii ani. Este și motivul pentru care cred că trebuie să schimbăm modul în care vorbim despre educația financiară.

La Institutul de Studii Financiare întâlnim frecvent tineri cărora încercăm să le explicăm cum funcționează lumea financiară. Dar educația financiară nu ar trebui să însemne doar definiții despre dobândă, inflație, acțiuni, fonduri de investiții sau polițe de asigurare. Ar trebui să îi ajute pe oameni să ia decizii mai bune. Aș pune oricărui student o întrebare foarte simplă:

Ai 1.000 de lei disponibili. Ce faci cu ei? Îi cheltuiești? Îi ții în cont? Îi pui într-un depozit? Cumperi titluri de stat? Investești într-un fond, într-un ETF sau în acțiuni? Îți asumi riscul unei investiții în crypto? Sau poate cea mai bună investiție, la 20 de ani, este să folosești acei bani pentru propria educație? Nu există un răspuns universal. Dar există întrebări bune: Care este obiectivul meu? Pentru cât timp pot renunța la acești bani? Ce risc îmi permit? Înțeleg cu adevărat produsul în care investesc? Aceasta este, pentru mine, adevărata educație financiară. Iar generația de astăzi va trebui să adauge încă o întrebare:

Pot avea încredere în răspunsul pe care mi l-a dat inteligența artificială? Universitatea nu ne poate spune ce meserie vom avea peste 20 de ani. Mulți dintre studenții care intră astăzi într-o universitate vor lucra, probabil, în profesii care încă nu există. În aceste condiții, cred că ar fi nedrept să cerem universității să îi pregătească pentru fiecare tehnologie, fiecare aplicație sau fiecare meserie care va apărea în următoarele decenii.

Universitatea poate face însă ceva mult mai valoros, poate forma oameni care știu să învețe permanent.

Oameni care gândesc critic, care pun întrebări, care pot lucra cu oameni diferiți de ei. care pot recunoaște atunci când nu știu ceva și sunt dispuși să învețe. Și oameni care înțeleg că inteligența, fie ea umană sau artificială, fără responsabilitate poate produce și decizii greșite. Nu încercați să concurați cu inteligența artificială. Dacă ar fi să transmit un singur mesaj studenților la începutul acestui an universitar, ar fi acesta: Nu încercați să concurați cu inteligența artificială la cantitatea de informație pe care o poate procesa. Este o competiție pe care probabil nu o putem câștiga, folosiți-o, Învățați să lucrați cu ea, Învățați să o întrebați.

Dar păstrați ceea ce ne definește ca oameni: judecata, curiozitatea, creativitatea, empatia, responsabilitatea și capacitatea de a construi încredere. Tehnologiile se vor schimba, profesiile se vor schimba, nu in ultimul rand piețele financiare se vor schimba. Și probabil că inteligența artificială pe care o considerăm astăzi spectaculoasă ni se va părea, peste zece ani, la fel de obișnuită precum ni se pare astăzi smartphone-ul. Dar capacitatea de a lua o decizie bună într-o lume incertă va rămâne una dintre cele mai valoroase competențe.

De aceea, la începutul unui nou an universitar, le-aș spune tinerilor un lucru simplu:

Nu căutați doar răspunsurile bune. Învățați să puneți întrebările bune”.