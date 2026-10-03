OMV Petrom a realizat investiții de 5,4 miliarde de euro, aproape jumătate din bugetul de 11 miliarde de euro prevăzut până în 2030, și anunță că păstrează planurile de investiții și politica de dividende. Compania ajustează însă unul dintre obiectivele climatice, reducând ținta de scădere a intensității emisiilor aferente energiei furnizate.

Potrivit comunicatului OMV Petrom prezentat de CursDeGuvernare.ro, dividendele de bază și cele speciale ar urma să reprezinte împreună aproximativ 50% din fluxurile de trezorerie din activitățile de exploatare, adică din numerarul generat de aceste activități, în medie pe durata strategiei.

Christina Verchere, director general al OMV Petrom, a explicat destinația fondurilor și obiectivul proiectelor în comunicatul de presă al companiei: „Transformarea noastră este în plină desfășurare. De la lansarea Strategiei 2030 în decembrie 2021, am investit 5,4 miliarde de euro pentru a ne consolida și diversifica activitatea, pentru a ne extinde prezența în Europa de Sud-Est și pentru a construi noi piloni de creștere. Proiectele aflate în prezent în curs de dezvoltare sunt estimate să susțină creșterea pe termen lung și să genereze valoare pentru toate părțile interesate”.

Investițiile anuale estimate scad după 2026

Calendarul alocărilor reflectă progresul proiectelor strategice. Compania prezintă următoarele repere:

În perioada 2024-2026, investițiile medii anuale sunt estimate la circa 1,7 miliarde de euro.

În perioada 2027-2030, investițiile medii anuale sunt estimate la circa 1 miliard de euro.

Proiectele cu emisii de carbon reduse și zero ar urma să primească aproximativ 25% din investițiile totale aferente perioadei 2022-2030.

OMV Petrom estimează pentru toate proiectele rate interne de rentabilitate, indicatori ai randamentului investițiilor, de peste 10%.

Țintele financiare pentru finalul strategiei sunt prezentate în comunicatul companiei: „Estimăm să atingem un EBIT CCA excluzând elementele speciale de peste 1,5 mld. euro în 2030, ceea ce reprezintă o creștere de circa 50%, comparativ cu 2025, și un ROACE CCA excluzând elementele speciale de aproximativ 15% în 2030”.

Grupul afirmă că portofoliul de active și proiecte îi permite să răspundă evoluțiilor pieței și ritmului tranziției energetice fără să schimbe direcția strategică. Evaluarea sa are în vedere o piață globală dinamică, în care cresc atât cererea de energie, cât și constrângerile de aprovizionare.

Acționarii români dețineau aproximativ 45% din companie

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori București, unde 28,1% din acțiuni sunt liber tranzacționabile. Structura acționariatului la sfârșitul anului 2025 era următoarea:

OMV Aktiengesellschaft deținea 51,2% din acțiuni.

Acționarii români dețineau circa 45%.

Alți investitori străini dețineau 3,7%.

Cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est a înregistrat în 2025 o producție de țiței și gaze de aproximativ 38 milioane de barili echivalent petrol, unitatea folosită pentru exprimarea împreună a celor două resurse.

Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane de tone anual și operează o centrală electrică pe gaze de înaltă eficiență, cu o capacitate de 860 megawați. Rețeaua de distribuție cu amănuntul cuprinde aproximativ 780 de benzinării în România și țările învecinate.

Compania modifică ținta de intensitate a emisiilor

OMV Petrom menține reducerea cu 30% a emisiilor absolute din categoriile scope 1 și 2 până în 2030, față de 2019. Pentru intensitatea emisiilor de carbon aferente furnizării de energie, din categoriile scope 1-3, ținta de reducere coboară de la 20% la 10%, pentru aceeași perioadă.

Primul obiectiv urmărește volumul emisiilor, iar al doilea emisiile raportate la energia furnizată. Compania afirmă că este pe cale să îndeplinească majoritatea obiectivelor climatice și că ajustează unele ținte în funcție de ritmul tranziției energetice.

Potrivit OMV Petrom, progresul depinde de maturitatea tehnologiilor, de cererea de pe piață și de politicile de sprijin și finanțare.

Producția de electricitate se extinde prin proiecte solare și eoliene

Divizia Gaze și Energie combină centrala pe gaze naturale de la Brazi, cu o capacitate de 860 de megawați, cu proiecte regenerabile de peste 1,3 gigawați în România și Bulgaria. Din capacitatea acestor proiecte regenerabile, peste 0,7 gigawați sunt în construcție.

Noile capacități de producție, preponderent solară și eoliană, vor intra în funcțiune treptat. Compania estimează că acestea vor produce peste 2,4 TWh în 2030. La sfârșitul lunii august 2026 erau deja operaționali circa 50 de megawați. Portofoliul include și proiecte de stocare a electricității, pentru care OMV Petrom vizează o capacitate totală de peste 0,3 gigawați până în 2030.

În paralel, OMV Petrom își extinde activitățile de comercializare a gazelor naturale și energiei electrice, prin diversificarea produselor și serviciilor și creșterea prezenței regionale.

Petrobrazi adaugă producția de carburanți din surse regenerabile

Investițiile recente la rafinăria Petrobrazi au permis prelucrarea unei game mai largi de tipuri de țiței și au îmbunătățit fiabilitatea instalațiilor, potrivit companiei. Acestea susțin o rată medie de utilizare de peste 95% până în 2030, în anii fără revizii planificate.

La rafinărie avansează construcția unei unități SAF/HVO de carburanți care va utiliza materii prime din surse regenerabile. Compania o descrie drept prima instalație majoră de producție de carburanți sustenabili din Sud-Estul Europei. Finalizarea este prevăzută pentru 2028, iar capacitatea de producție va fi de 250.000 de tone anual.

Proiectul include folosirea hidrogenului verde în procesele de producție. Toate modulele pentru cele două electrolizoare, cu o capacitate cumulată de 55 megawați, au fost livrate. Pentru aceste echipamente a fost luată decizia finală de investiție.

Alte proiecte pentru extinderea producției de biocombustibili și hidrogen verde până în 2030 se află în evaluare.

În distribuția cu amănuntul, compania păstrează mărcile OMV și Petrom, continuă optimizarea rețelei și extinderea în zone cu trafic intens. Planurile includ dezvoltarea ofertei de produse complementare și inițiative de digitalizare.

OMV Petrom afirmă că este deja cel mai mare jucător din România în mobilitatea electrică și estimează că rețeaua sa regională va ajunge la circa 5.000 de puncte de încărcare până în 2030.

Compania țintește o producție de hidrocarburi de aproximativ 170 de mii de barili echivalent petrol pe zi în 2030, din care gazele naturale ar urma să reprezinte peste 70%. Investițiile mai mari în producția locală ar urma să contribuie la atingerea acestui nivel, în condițiile în care unele tehnologii cu emisii reduse sunt încă în curs de maturizare.

OMV Petrom consideră producția locală un element esențial pentru securitatea aprovizionării. Activitățile de explorare și producție susțin întregul lanț al afacerii, de la petrol și gaze până la combustibilii, gazele naturale și electricitatea livrate clienților.

În Marea Neagră, grupul are activități de explorare, dezvoltare și producție în România și Bulgaria. Până în 2030, planifică forarea a 2-3 sonde noi de explorare în largul celor două țări.

Pentru Neptun Deep, compania confirmă în comunicat următoarele etape: „În 2026, proiectul Neptun Deep a avansat semnificativ prin instalarea platformei Neptun Alpha și progresul lucrărilor la conducta offshore și la infrastructură de producție, ceea ce ne permite să confirmăm calendarul pentru primele gaze naturale în prima jumătate a anului 2027. Producția la platou este estimată a fi atinsă până la finalul T3 2027 și să dureze aproape 10 ani”.