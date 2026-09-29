Uniunea Europeană pune la dispoziție aproape 1 milion EUR pentru exercițiul de protecție civilă CROSSFLOOD, desfășurat în județul Suceava, în perioada 28 septembrie-2 octombrie. Suma acoperă 90% din costurile exercițiului.

Informațiile au fost relatate de Reprezentanța în România. La exercițiu participă 235 de respondenți de primă intervenție din Austria, Cehia, Estonia, Franța, România și Ucraina, alături de instituții academice, potrivit Reprezentanței în România. Echipele își testează capacitatea de a lucra împreună într-un scenariu care combină inundații, contaminare și pericole legate de conflicte.

CROSSFLOOD testează răspunsul la riscuri multiple

CROSSFLOOD este organizat în cadrul mecanismului de protecție civilă al UE și reflectă abordarea multirisc din Strategia privind o Uniune a pregătirii. Aceasta urmărește consolidarea pregătirii UE pentru situații de criză complexe, în care riscuri diferite pot interacționa și se pot agrava reciproc.

Importanța pregătirii a fost evidențiată din nou de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, în discursul privind starea Uniunii susținut la începutul lunii. Ea a subliniat necesitatea creșterii dramatice a gradului de pregătire în Europa.

Evaluarea va pregăti viitoarele operațiuni de răspuns

După încheierea exercițiului va avea loc o evaluare, cu scopul de a extrage învățăminte pentru viitoarele operațiuni de răspuns în situații de urgență.