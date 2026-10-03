Hidroelectrica a început la 30 septembrie 2026 plata unor dividende speciale de 1.000.000.000 de lei, în baza unei distribuții aprobate de acționari la propunerea conducerii. Suma se adaugă dividendelor ordinare plătite la începutul anului 2026.

Statului Român, care deține prin Ministerul Energiei 80% din companie, îi revin aproximativ 800 de milioane de lei, potrivit Newsweek România. Publicația leagă această încasare de acoperirea deficitului bugetar la finalul celui de-al treilea trimestru al anului.

Restul de 20% din suma distribuită revine investitorilor instituționali și persoanelor fizice care dețin titluri ale producătorului de energie la Bursa de Valori București. Viramentele se fac direct în conturile acționarilor înscriși în registrul consolidat, evidența deținătorilor de acțiuni folosită pentru efectuarea plăților.

Banii distribuiți provin din acumulările anilor anteriori

Compania folosește pentru această plată rezerve financiare nealocate și profituri reportate din exercițiile financiare precedente. Acestea sunt sume păstrate din anii anteriori, acumulate pe fondul rezultatelor operaționale ale producătorului hidro.

Materialul citat pune decizia privind dividendul special în legătură cu poziția Hidroelectrica pe piața de capital de la București: publicația prezintă compania de stat drept lider de profitabilitate și interpretează hotărârea acționarilor ca pe o confirmare a acestui statut.

Hidroelectrica este listată la bursă din iulie 2023. Printre investitorii pentru care dividendele companiei reprezintă o sursă de randament se numără fondurile de pensii Pilon II și investitorii individuali de pe piața de capital.

Materialul citat pune această atractivitate în contextul fluctuațiilor de pe piețele regionale de energie. Performanța financiară și dividendele generoase sunt argumentele pentru care producătorul hidro este prezentat drept un reper de stabilitate în portofolii, într-o perioadă în care piețele de energie din regiune sunt volatile.

Analiștii financiari estimează că plata suplimentară va menține interesul ridicat pentru acțiunile Hidroelectrica. În evaluarea lor, distribuția contează și prin semnalul transmis pieței: compania continuă să își remunereze acționarii, iar dividendul special se înscrie în politica de distribuire a banilor către investitori.

Rolul companiei în aceste portofolii a crescut pe baza unei politici de remunerare a capitalului atractive pentru acționari, Hidroelectrica devenind principala ancoră de randament pentru fondurile Pilon II și segmentul investitorilor individuali de la BVB. Baza de acționari a ajuns la 55.000, cu 10.000 peste nivelul de la listare, potrivit materialului citat.

Compania susține că păstrează capacitatea de finanțare a investițiilor

Plata către acționari are loc în paralel cu finanțarea planurilor de investiții pe termen mediu și lung ale producătorului de energie.

Reprezentanții Hidroelectrica au dat asigurări că alocarea dividendului special nu compromite capacitatea financiară necesară modernizării hidrocentralelor existente și achiziției de noi proiecte de energie regenerabilă, eoliene și solare.