Noul sistem TollRo a intrat în vigoare la ora 00:00 pe 1 octombrie 2026, iar Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a raportat din primele ore camioane oprite, curse întârziate și dificultăți la plata tarifului și obținerea tichetelor de rută.

Funcțiile de plată și emitere a tichetelor au devenit disponibile numai odată cu intrarea în vigoare a sistemului, fără ca operațiunile să poată fi făcute în avans, potrivit Newsweek România. După lansare, transportatorii au întâmpinat întreruperi și erori repetate la accesarea platformei, înregistrarea deplasărilor și configurarea curselor.

Un operator a informat UNTRR că încearcă să intre în platformă încă de la ora 05:00. Compania a raportat peste 100 de autovehicule afectate și oprirea camioanelor pentru care nu puteau fi obținute tichetele necesare plecării în cursă.

Operatorul nu a putut finaliza accesul sau înregistrarea unui cont alternativ.

Erorile au blocat conturile, plățile și configurarea rutelor

Problemele semnalate acoperă întregul proces, de la activarea contului până la facturarea traseului parcurs:

Unele conturi nu au putut fi activate deoarece e-mailurile pentru confirmare sau resetarea parolei nu au ajuns la utilizatori. Au fost raportate și adrese deja asociate unui cont ori blocate temporar, precum și imposibilitatea finalizării înregistrării cu o adresă nouă.

În etapa finală a creării contului au apărut erori de server care au împiedicat activarea și accesul la sistem.

Datele companiilor și vehiculelor preluate în perioada de testare au rămas disponibile pentru unele conturi, dar au dispărut din altele, obligând operatorii să refacă configurarea.

La autentificare și utilizare au fost afișate mesajele „TIME OUT”, „Unauthorized”, „A apărut o eroare internă” și „Registration number can not be null”, alături de notificări privind indisponibilitatea serviciilor ANAF.

Conturile șoferilor nu au putut fi asociate cu cele ale companiilor, ceea ce a împiedicat folosirea sistemului pentru vehiculele din flotă.

Alimentarea portofelului electronic și finalizarea plăților au eșuat în unele cazuri. Fără achitarea tarifului, camioanele nu au putut pleca în cursă.

Aplicația s-a deconectat în timpul deplasării. Repornirea sesiunii Live cere o nouă autentificare, selectarea vehiculului și a remorcii și repetarea etapelor de inițiere a sesiunii.

După deconectare, primul loc sigur pentru oprire poate fi la 10-20 km distanță. Operatorii susțin că segmentul parcurs până la reluarea sesiunii riscă să nu fie înregistrat corect, în condițiile în care șoferul nu poate folosi telefonul la volan și nici nu poate opri oriunde.

Aplicația a funcționat necorespunzător pe un Samsung Galaxy A03 cu Android 11, vechi de aproximativ trei ani. Schimbarea telefoanelor presupune timp și costuri suplimentare pentru companii.

Sesiunea Live nu a funcționat corespunzător în unele cazuri dacă telefonul avea fontul mărit. Utilizatorii au fost nevoiți să reducă dimensiunea textului inclusiv atunci când aveau nevoie de caractere mai mari pentru lizibilitate.

Un transportator a introdus cinci puncte intermediare, dar nu a putut finaliza ruta până la locul de descărcare din Căpuș și nici nu a putut emite tichetul.

Pentru traseul de la „Intrare ILN RIR (punct de orientare)” la „P7 Uzina Dacia (intrarea în uzină)” a fost semnalată imposibilitatea achiziționării tichetului.

La cursele dintre Nădlac și Albița, sistemul a propus variante semnificativ diferite de ruta obișnuită și sectoare considerate de transportatori nepotrivite pentru vehiculele grele.

Configurarea hărții cere identificarea manuală a punctelor de plecare și destinație, precum și introducerea mai multor puncte intermediare, ceea ce prelungește pregătirea cursei.

Emiterea unui tichet durează, potrivit sesizărilor, 15-20 de minute și poate ajunge la 20-30 de minute pentru un singur vehicul. La flotele numeroase, timpii se acumulează pentru fiecare camion.

La emiterea unui tichet nou pentru același vehicul trebuie completate din nou datele camionului, ale semiremorcii și dimensiunile. Blocarea aplicației obligă operatorul să reia întreaga operațiune.

Când sesiunea Live nu funcționează, transportatorii susțin că tichetul trebuie plătit separat, chiar dacă în contul principal există suficiente credite. Continuarea cursei necesită astfel alte fonduri.

La Borș II, emiterea la ghișeu a unui tichet până la Iernut a durat aproape 11 minute, deși casierul și transportatorul vorbeau română. UNTRR avertizează că barierele lingvistice prelungesc procedura pentru șoferii străini.

La punctul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) din frontiera Sculeni nu erau emise tichete de rută, conform unei sesizări primite de uniune.

Asociațiile AITA din Republica Moldova și ASMAP UA din Ucraina au informat UNTRR că șoferii nu primeau e-mailurile necesare confirmării conturilor.

Facturile emise de CNAIR nu includ automat anexele cu vehiculul și traseul aferente tichetelor facturate. Operatorii trebuie să deschidă separat fiecare tichet pentru a obține documentele necesare verificării sumelor și dovedirii traseului plătit în cazul unei contestații.

Întârzierile se transferă în contractele de transport și aprovizionare

Oprirea unui camion poate duce la ratarea programărilor de încărcare și descărcare, depășirea termenelor de livrare și amânarea curselor următoare. Efectele se propagă atât în transporturile interne, cât și în cele internaționale, inclusiv asupra aprovizionării beneficiarilor.

UNTRR avertizează că operatorii se pot confrunta cu reclamații, solicitări de penalități și dispute comerciale pentru întârzieri pe care le atribuie disfuncționalităților TollRo. Companiile suportă totodată muncă administrativă suplimentară, posibile cheltuieli pentru înlocuirea telefoanelor și nevoia de a aloca alte fonduri atunci când soldul existent nu poate fi folosit pentru tichet.

UNTRR cere remedierea sistemului și protecție în perioada de tranziție

Uniunea a transmis CNAIR, furnizorilor implicați și autorităților competente o serie de solicitări pentru continuarea curselor și limitarea riscurilor contractuale:

remedierea blocajelor de acces, înregistrare, asociere a șoferilor, alimentare a conturilor și efectuare a plăților;

stabilizarea sesiunilor Live și introducerea unei proceduri pentru deconectările din mers, astfel încât distanța parcursă să poată fi înregistrată și achitată fără afectarea siguranței rutiere;

corectarea hărților și a rutelor generate, pentru ca tichetele să poată acoperi trasee practicabile de vehiculele grele până la destinație;

simplificarea emiterii tichetelor, păstrarea datelor vehiculelor și folosirea soldului disponibil când sesiunea Live nu funcționează;

extinderea emiterii tichetelor prin distribuitorii de roviniete conectați la sistemul CNAIR, pentru reducerea presiunii asupra portalului și a ghișeelor;

asigurarea emiterii tichetelor la frontieră și a asistenței pentru transportatorii străini;

includerea automată în facturi a anexelor cu numărul de înmatriculare, identificarea tichetului, traseul achitat și calculul tarifului;

remedierea problemelor de compatibilitate și accesibilitate și comunicarea cerințelor tehnice pentru telefoane;

instituirea unei perioade reale de tranziție în care transportatorii să nu fie sancționați dacă imposibilitatea plății sau a înregistrării corecte este provocată, în mod demonstrabil, de disfuncționalitățile sistemului.

Solicitarea UNTRR urmărește ca amenzile, camioanele oprite și costurile livrărilor întârziate să nu fie transferate transportatorilor și clienților atunci când instrumentele necesare achitării TollRo nu funcționează stabil.