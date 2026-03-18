Demisie de top în administrația Trump pe fondul războiului cu Iranul

Un oficial de rang înalt din administrația americană, Joe Kent, a demisionat, exprimându-și public opoziția față de războiul cu Iranul. Decizia sa a generat un val de tensiuni la Washington și a scos la iveală nemulțumiri mocnite în interiorul echipei prezidențiale.

Prima critică publică din interior

Scrisoarea de demisie a lui Joe Kent, responsabilul principal pentru combaterea terorismului, a luat prin surprindere Casa Albă. Și nu e de mirare. Documentul reprezintă prima opoziție exprimată public de un oficial american de rang înalt față de acest conflict. Kent susține că Statele Unite nu se confruntau cu o amenințare iminentă din partea Iranului, sugerând că implicarea în război ar fi fost influențată de presiuni externe. Cum vine asta, se întreabă mulți? Până la urmă, vorbim de o acuzație gravă.

Reacția rapidă a administrației

Răspunsul de la Washington nu a întârziat să apară. Consilierii președintelui Donald Trump au încercat imediat să minimizeze rolul lui Kent în administrație. Mesajul a fost unul clar și tăios: criticile publice la adresa războiului nu sunt tolerate.

Dar dincolo de declarațiile oficiale, surse apropiate administrației vorbesc despre un președinte Trump tot mai frustrat. Acesta ar fi nemulțumit de relatările din presă, de lipsa de sprijin din partea aliaților, dar și de creșterea prețurilor la combustibil, în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, afectând fluxurile globale de petrol.

Opinii împărțite în Congres

Demisia lui Kent reflectă o poziție care, încet-încet, câștigă teren în anumite cercuri politice americane. Unii lideri republicani și consilieri externi au cerut deja încheierea rapidă a conflictului, avertizând asupra riscurilor unui război prelungit. Chiar și vicepreședintele JD Vance (cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de intervențiile externe) a subliniat importanța unității în cadrul echipei de securitate națională, deși a susținut decizia inițială a președintelui.

În Congres, situația e și mai complicată. Opiniile sunt complet împărțite, unii senatori cerând retragerea din conflict, în timp ce alții au criticat dur poziția lui Kent.

Poziția oficială rămâne neschimbată

Administrația americană respinge însă ferm toate criticile. Poziția oficială este că decizia de a acționa împotriva Iranului a fost bazată pe informații solide privind o amenințare iminentă. Directorul Serviciului Național de Informații a declarat că președintele are responsabilitatea de a evalua aceste riscuri și a acționat în consecință.

Oficialii de la Casa Albă au ținut să sublinieze și că Joe Kent nu a fost implicat direct în planificarea sau execuția operațiunilor militare.

Un semnal de alarmă.

Iar demisia lui Kent exact asta evidențiază: tensiuni profunde într-un moment critic. Deși Casa Albă încearcă să mențină un front unit, dezbaterile privind direcția războiului par să se intensifice, iar presiunile politice și economice ar putea influența strategia americană în perioada următoare.