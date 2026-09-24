Randamentul obligațiunilor americane pe 30 de ani a atins maximul din 2004, iar bursele au scăzut

Randamentul obligațiunilor americane pe 30 de ani a atins joi, 24 septembrie 2026, cel mai ridicat nivel din 2004, iar acțiunile au scăzut. Investitorii au evaluat riscul ca inflația să se reaprindă și ca banca centrală să majoreze din nou dobânda.

Randamentul titlurilor americane pe 30 de ani a crescut cu 0,89 puncte de bază, la 5,4109%, după ce a atins 5,4461%, cel mai ridicat nivel din 2004 și un vârf de peste 20 de ani, potrivit CNA.

Randamentul titlurilor de referință pe 10 ani a scăzut cu 0,18 puncte de bază, la 5,112%, după ce a urcat la 5,1497%, cel mai ridicat nivel din 2007. Randamentul titlurilor pe doi ani, mai sensibil la dobânda de politică monetară, a coborât cu 3,31 puncte de bază, la 4,862%.

Investitorii în obligațiuni au rămas precauți după vânzările masive de miercuri, care au dus la cea mai mare creștere zilnică a randamentelor titlurilor americane de referință pe 10 ani de la turbulențele tarifare din aprilie 2025.

Contractele futures pe rata fondurilor Fed indicau o probabilitate de 66% pentru o majorare a dobânzii în luna următoare, față de aproximativ 53% înainte de publicarea datelor privind activitatea companiilor americane. Datele au arătat că prețurile plătite de companii au urcat în septembrie la cel mai ridicat nivel din aproape patru ani.

Randamentele ridicate pot reduce atractivitatea acțiunilor

Randamentele mai mari cresc costurile de finanțare și pot atrage investitori dinspre acțiuni către obligațiuni. Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,37%, indicele S&P 500 cu 0,23%, iar indicele Nasdaq Composite cu 0,51%, după ce Nasdaq atinsese marți un nivel record.

Indicele MSCI World a coborât cu 0,37%, iar indicele pan-european STOXX 600 a scăzut cu 0,16%. Până acum, condițiile financiare par să susțină în continuare o economie și o piață de acțiuni reziliente.

Antonio Del Favero, șeful strategiei pentru dobânzi la Macro Hive, a declarat că datele nu sugerează că politica monetară este restrictivă. În opinia sa, condițiile financiare ar urma să rămână relaxate în absența unei scăderi de cel puțin 20% a indicelui S&P 500 și a unei scăderi chiar mai mari a indicelui Nasdaq Composite, menținută o perioadă îndelungată.

Gilles Moec, economist-șef al AXA, a spus că piața este influențată de inflația ridicată, mesajele restrictive ale băncilor centrale, nevoile de finanțare ale sectorului tehnologic și lipsa unor semnale de reasigurare privind traiectoria datoriei SUA.

În trecut, când randamentul titlurilor americane pe 10 ani a depășit 5%, indicele MSCI World și-a înjumătățit valoarea înaintea crizei financiare globale. Cu mai puțin de un deceniu înainte, creșterea randamentului până la aproape 6,8% contribuise la spargerea bulei dotcom.

Trezoreria SUA răscumpără titluri de până la 6 miliarde de dolari

Investitorii urmau să urmărească cererea la licitația de 44 de miliarde de dolari pentru titluri de Trezorerie americane pe șapte ani, după interesul slab de la licitația de miercuri, în valoare de 70 de miliarde de dolari, pentru titluri pe cinci ani.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că va răscumpăra joi titluri cu scadențe între 20 și 30 de ani, în valoare de până la 6 miliarde de dolari, printr-un program destinat susținerii lichidității pieței.

În Europa, diferența dintre randamentele obligațiunilor franceze și germane pe 10 ani s-a extins la cel mai ridicat nivel de la discursul „Whatever it Takes”, susținut de Mario Draghi în 2012.

Petrolul a crescut pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran

Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 2% joi, în condițiile în care negocierile diplomatice dintre SUA și Iran au prezentat puține semne de progres. Investitorii au analizat și incertitudinea privind o posibilă interdicție americană asupra exporturilor de motorină.

Președintele SUA, Donald Trump, urma să-l primească joi pe președintele chinez Xi Jinping, într-un summit de stat menit să proiecteze stabilitate în pofida tensiunilor persistente dintre cele două țări. Washingtonul și Beijingul puteau prelungi armistițiul comercial vechi de 11 luni, iar secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a spus că cele două părți ajunseseră la un acord pentru o prelungire inițială de două luni.

Euro a scăzut cu 0,08% față de dolar, la 1,1371 dolari, după ce atinsese cel mai redus nivel din ultimele două luni. Dolarul s-a apreciat cu 0,32% față de yen, la 158,78 yeni. Aurul spot a scăzut cu 0,56%, la 4.262,89 dolari uncia.