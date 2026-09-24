Fondul de urgență ar trebui să acopere 3-6 venituri nete. Economisirea poate începe cu 5 lei lunar

O gospodărie ar trebui să strângă într-un fond de urgență echivalentul a trei până la șase venituri lunare nete, astfel încât cheltuielile zilnice să poată fi acoperite temporar după pierderea locului de muncă sau a altei surse de venit.

Claudia Oprescu, specialist în educație financiară, a explicat în emisiunea „Euroeducația” că venitul net este reperul relevant, deoarece reprezintă suma rămasă după taxe și disponibilă pentru cheltuielile curente. „Există acea regulă care spune că trebuie să ai puse deoparte între trei și șase venituri lunare”, a spus Claudia Oprescu. Înregistrarea video a fost publicată de Euronews România pe canalul său de YouTube, pe 24 septembrie 2026, la 16:48.

Economisirea poate începe cu cea mai mică sumă disponibilă

Pentru familiile cu venituri mici, formarea rezervei poate începe cu 5 lei pe lună. Suma nu trebuie să acopere rapid întreaga țintă. Rolul primelor economii este construirea unui comportament repetat lunar.

Valoarea rămâne sub ținta unui fond complet, dar păstrează contribuția lunară chiar și într-un buget care acoperă cu dificultate necesitățile.

Pașii descriși pentru construirea rezervei sunt:

stabilirea țintei la echivalentul a trei până la șase venituri lunare nete;

alegerea celei mai mici sume care poate fi economisită în fiecare lună, inclusiv 5 lei;

verificarea cheltuielilor care pot fi reduse sau a posibilității de creștere a veniturilor.

Reducerea cheltuielilor și majorarea veniturilor nu sunt însă opțiuni accesibile în toate gospodăriile. În unele cazuri, bugetul este deja format numai din cheltuieli necesare, iar veniturile nu pot fi suplimentate.

Rezerva financiară a multor gospodării nu acoperă mai mult de o lună

Dintre românii participanți la un studiu recent, 40% consideră că au cunoștințe financiare ridicate sau foarte ridicate. La verificarea efectivă, numai unul din cinci răspunde corect la cel puțin 10 dintre cele 12 întrebări despre bani.

Aproape jumătate dintre respondenți afirmă că, dacă și-ar pierde principala sursă de venit, nu și-ar putea acoperi cheltuielile mai mult de o lună. Perioada este sub intervalul de trei până la șase luni pentru care este recomandată constituirea fondului de urgență.

Conform datelor din ultimul Eurobarometru apropo de economii, doar un român din patru are nu are deloc economii pentru situații neprevăzute, comparativ cu aproximativ unul din șase la nivel european.

În același studiu, 19% dintre respondenți spun că au folosit ChatGPT pentru informații despre economie și finanțe. Cum verificăm informațiile primite de la inteligența artificială a fost una dintre temele discutate în emisiune.

Deciziile emoționale pot devia banii de la economisire

Claudia Oprescu afirmă că 90% dintre deciziile financiare sunt emoționale și sunt justificate ulterior prin argumente raționale. În cazul cumpărării unui telefon, justificările pot viza fotografii mai bune, memoria mai mare, viteza conexiunii sau un procesor mai performant, deși impulsul inițial este legat de atractivitatea produsului.

Achizițiile făcute fără o evaluare pe termen mediu și lung pot lăsa bugetul într-o situație dificil de gestionat după satisfacția din primele ore sau zile. În studiul menționat, 63% dintre respondenți spun că analizează atent dacă își permit o achiziție înainte să o facă.