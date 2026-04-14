O decizie a lui Donald Trump de a publica pe rețelele sociale o imagine generată cu inteligență artificială, în care apare ca Iisus Hristos, a provocat indignare chiar în rândul bazei sale electorale de creștini conservatori. Reacția critică, venită în special din partea catolicilor și evanghelicilor, este cea mai semnificativă de la revenirea sa la Casa Albă și ar putea avea un impact politic serios înaintea alegerilor din noiembrie. În urma valului de acuzații de blasfemie, Trump a șters postarea de pe platforma Truth Social.

Reacții dure de la propriii susținători

Imaginea, postată duminică, îl înfățișa pe Trump îmbrăcat în veșminte ce păreau religioase, atingând fruntea unui bolnav aflat într-un pat de spital, într-un gest ce sugera o vindecare miraculoasă. Reacțiile nu au întârziat să apară, chiar din partea unor organizații care l-au susținut activ.

„Suntem pur și simplu șocați”, a declarat pentru The Wall Street Journal John Yep, directorul organizației „Catholics for Catholics”, un ONG care a organizat evenimente religioase chiar la clubul Mar-a-Lago al lui Trump. Acesta a adăugat că a contactat imediat persoane apropiate Casei Albe pentru a-și exprima nemulțumirea. „Sentimentul general a fost de tristețe, nu înțelegeam cum acest președinte, care a primit un vot atât de puternic din partea catolicilor, tratează acum credința noastră cu lipsă de respect”.

Dar stai puțin, că nu e tot. Scriitorul conservator Rod Dreher a fost și mai tranșant: „Nu spun că Trump este Antichristul, dar emană fără îndoială spiritul Antichristului”. Iar pastorul Douglas Wilson a numit imaginea, o „blasfemie”.

Explicația lui Trump și precedentul

Confruntat de reporteri la câteva ore după ce imaginea a fost ștearsă, Trump a confirmat că el a publicat-o, dar a susținut că intenția a fost alta. V-ați fi gândit vreodată la explicația asta? „Ar fi trebuit să mă reprezinte ca un medic care îi vindecă pe oameni”, a declarat el.

Nu este prima dată când Trump folosește astfel de imagini. Anul trecut, de pildă, a publicat o fotografie în care apărea îmbrăcat ca Papa (un gest care nu a stârnit însă la fel de multe controverse). Casa Albă nu a oferit un motiv clar pentru ștergerea postării, dar a apărat bilanțul președintelui în relația cu grupurile religioase. „Președintele a obținut victorii fără precedent pentru credincioși și va continua să protejeze libertatea religioasă”, a transmis purtătoarea de cuvânt.

Miza electorală

Dincolo de controversele teologice, scandalul ar putea deveni o problemă politică serioasă pentru republicani. Catolicii reprezintă un segment electoral important în SUA, iar Trump a reușit să obțină majoritatea voturilor acestora la ultimele trei alegeri. La cele din 2024, de exemplu, a obținut 55% din voturile catolicilor.

E drept că, în ultimii ani, creștinii conservatori s-au unit în spatele lui, mai ales după ce Trump și-a respectat promisiunile, precum numirea unor judecători la Curtea Supremă care au anulat decizia Roe v. Wade legată de avort. Unii analiști văd în aceste gesturi o încercare de a-i crea lui Trump o aură divină. „Se transmite ideea că opoziția față de președinte este opoziție față de Dumnezeu”, a explicat Amanda Tyler, reprezentantă a unei organizații pentru libertate religioasă.

Conflict deschis cu Papa

Numai că imaginea controversată a apărut într-un context deja tensionat, după ce Trump l-a criticat dur pe Papa Leon al XIV-lea pentru condamnarea războiului din Iran. Președintele l-a acuzat pe Suveranul Pontif că este slab pe politică externă și prea apropiat de liberali. Criticile la adresa Papei i-au surprins chiar și pe unii susținători.

„Nu există niciun avantaj pentru un politician să se certe cu Papa”, a spus scriitorul Rod Dreher, adăugând că „Trump pare să creadă că Papa nu este decât un Keir Starmer în sutană albă”.

De la Vatican, Papa Leon a transmis că va continua să vorbească împotriva războiului, citând din Biblie: „Fericiți sunt făcătorii de pace”. A mai spus și că nu se teme de administrația Trump.

Pe termen lung, influența celor doi în rândul credincioșilor ar putea fi foarte diferită. După cum a concluzionat Nic Rowan, redactor-șef al revistei literare catolice „The Lamp”: „Pentru catolicii americani, unul dintre ei va rămâne mult timp, celălalt este deja în ultimul mandat”.