Cei care vor să-și pună economiile în titluri de stat Tezaur pot cumpăra, din 9 noiembrie 2026, titluri cu dobânzi de 6,50%, 7% sau 7,50% pe an, în funcție de cât timp păstrează banii. Ministerul Finanțelor a deschis noua ediție pentru populație, iar dobânda nu este impozitată pentru persoanele fizice rezidente fiscal în România.

Titlurile pot fi cumpărate până pe 4 decembrie la Trezoreria Statului, dar termenele sunt mai scurte la Poșta Română și pe Ghișeul.ro. Suma minimă este de 1 leu la Trezorerie și la Poștă, față de 1.000 de lei pentru fiecare cumpărare online.

Prin Tezaur, oamenii împrumută statul pentru unul, trei sau cinci ani și primesc dobândă în fiecare an. Ediția din noiembrie-decembrie a fost aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.528 din 5 noiembrie 2026, publicat în Monitorul Oficial pe 6 noiembrie.

Cât aduc dobânzile la 1.000 de lei

Pentru un an, dobânda este de 6,50% pe an, adică 65 de lei la o sumă de 1.000 de lei.

Pentru trei ani, dobânda este de 7% pe an, adică 70 de lei anual la 1.000 de lei.

Pentru cinci ani, dobânda este de 7,50% pe an, adică 75 de lei anual la 1.000 de lei.

Exemplele presupun că titlurile sunt păstrate până la termen. Dobânda se plătește anual, la data prevăzută în prospect, nu toată odată la sfârșitul celor trei sau cinci ani. Pentru persoanele fizice rezidente, veniturile din deținerea titlurilor de stat nu sunt impozabile, potrivit Codului fiscal.

Dobânzile sunt aceleași ca la ediția Tezaur din octombrie-noiembrie, reglementată prin Ordinul nr. 1.324/30.09.2026. Față de ediția din septembrie-octombrie, când Ministerul Finanțelor anunța 6,20% pentru un an, 6,75% pentru trei ani și 7,15% pentru cinci ani, fiecare dintre cele trei dobânzi este mai mare.

Ultima zi de cumpărare depinde de locul ales

La Trezoreria Statului, titlurile pot fi cumpărate între 9 noiembrie și 4 decembrie 2026, de la 1 leu.

La oficiile poștale din orașe, ultima zi este 3 decembrie 2026. Suma minimă este de 1 leu.

La oficiile poștale din mediul rural, ultima zi este 2 decembrie 2026. Suma minimă este tot de 1 leu.

Pe Ghișeul.ro, cumpărarea se încheie pe 2 decembrie 2026, la ora 23:30. Fiecare cumpărare trebuie să fie de cel puțin 1.000 de lei.

Un titlu costă 1 leu, iar bucăți dintr-un titlu nu pot fi cumpărate. Pe Ghișeul.ro, limita este de 200.000 de lei pentru fiecare variantă de titluri, cu respectarea limitelor cardului folosit la plată.

La Poștă, cumpărătorul prezintă actul de identitate în original și copie. Dacă trimite o persoană împuternicită, sunt necesare și actele de identitate, procura notarială în original și semnătura cumpărătorului autentificată la notar.

Pentru cumpărarea pe Ghișeul.ro sunt necesare un cont pe platformă, un cod numeric personal valid și un card de debit acceptat de platformă, cu plata confirmată prin sistemul de siguranță al băncii. Această cale este disponibilă persoanelor fizice cu vârsta peste 18 ani.

Ce se întâmplă dacă banii sunt ceruți înainte de termen

Cine cere banii înainte să se împlinească unul, trei sau cinci ani pierde dobânda pentru titlurile retrase. Dacă a primit deja dobânzi anuale, acestea se scad din suma înapoiată, potrivit regulilor explicate de Poșta Română.

De pildă, la titluri de trei ani cumpărate cu 1.000 de lei și cu dobândă anuală de 7%, o dobândă deja plătită înseamnă 70 de lei. Dacă banii sunt ceruți înainte de împlinirea celor trei ani, suma restituită pentru acele titluri este de 930 de lei, deoarece cei 70 de lei au fost încasați mai devreme.

Restituirea se face cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii următoare depunerii cererii de retragere înainte de termen. Pentru titlurile cumpărate pe Ghișeul.ro, plata se face pe cardul folosit la cumpărare.