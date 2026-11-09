Facturile la curent ale clienților cu preț fix nu scad automat când centrala de la Cernavodă repornește ambele reactoare. Nuclearelectrica, compania care operează centrala și este condusă de Mihai Gioară, a anunțat luni, 9 noiembrie 2026, că al doilea reactor ar urma să fie legat la rețeaua de electricitate marți și să ajungă miercuri, 11 noiembrie, la puterea pentru care a fost proiectat. Compania estimează că, odată pornite ambele reactoare, centrala ar putea acoperi aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României.

La data anunțului, al doilea reactor nu fusese încă reconectat. Procentul de 20% este o estimare pentru funcționarea ambelor reactoare, nu o măsurătoare a energiei livrate după această repornire. Primul reactor a revenit în rețea vineri, 6 noiembrie.

Ce se întâmplă cu factura de curent

Un client care are preț fix plătește prețul energiei stabilit în contract pentru perioada înscrisă acolo. Pornirea unui reactor nu schimbă acel preț. Chiar dacă energia s-ar ieftini pe piață, factura clientului nu se micșorează automat în aceeași zi.

La contractele care permit schimbarea prețului, contează clauzele și data de la care se aplică noul preț. O schimbare poate apărea și când clientul încheie un alt contract. Revenirea producției de la Cernavodă nu stabilește însă un preț nou pentru gospodării.

Autoritatea de Reglementare în Energie arată că furnizorul trebuie să anunțe clientul cu cel puțin 30 de zile înainte ca o modificare a prețului să intre în vigoare. Dacă un contract prevede o schimbare viitoare a prețului sau o reducere, factura trebuie să arate schimbarea și data aplicării ei.

De ce au fost oprite reactoarele

Primul reactor de la Cernavodă a fost oprit pe 28 iulie 2026, când debitul Dunării era redus. Din 13 august, după oprirea celui de-al doilea reactor, centrala nu a mai livrat electricitate în rețea. Primul a fost reconectat pe 6 noiembrie.

Nuclearelectrica arăta pe 4 noiembrie că pornirea celui de-al doilea reactor depinde de creșterea susținută a nivelului Dunării. Apa este folosită la răcirea reactoarelor. După atingerea nivelului necesar, procesul de pornire a început luni, 9 noiembrie, la ora 00:42, potrivit anunțului Ministerului Energiei.

Ce urmează la Cernavodă

Reconectarea celui de-al doilea reactor este programată pentru marți, 10 noiembrie, iar atingerea puterii anunțate pentru miercuri, 11 noiembrie. Următoarea confirmare este cea a conectării efective la rețea; abia apoi va putea fi urmărită producția celor două reactoare după repornire.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă din arhiva financiarul.ro.