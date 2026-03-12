Gafă TV majoră după Real Madrid 3-0 Man City: O televiziune a încurcat adversara

Telespectatorii români care au urmărit meciurile din Liga Campionilor au avut parte de o surpriză de proporții la finalul partidei dintre Real Madrid și Manchester City. Un post TV a afișat scorul corect, 3-0, dar a încurcat echipa învinsă, creditând victoria spaniolilor în fața rivalei Manchester United.

Gafa monumentală a avut loc la Prima Sport 1, în timpul emisiunii de analiză de după meciul din optimile de finală. Potrivit Prosport, pe ecran a apărut informația că Real Madrid a învins Manchester United, o echipă care nu a mai jucat în această competiție de două sezoane.

Valverde, erou cu un hat-trick în 42 de minute

Pe teren, Real Madrid, cea mai titrată echipă din istoria competiției cu 15 trofee, a învins-o categoric pe Manchester City cu 3-0. Toate golurile au fost marcate de Federico Valverde într-o primă repriză de excepție. Internaționalul uruguayan, care va împlini 28 de ani pe 22 iulie, a punctat în minutele 20, 27 și 42. Seara putea fi perfectă pentru madrileni, dar Vinicius a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 58.

Prin această performanță, Valverde a devenit al optulea jucător care reușește un hat-trick în actuala ediție a Ligii Campionilor. Ceilalți jucători sunt:

Kylian Mbappe (PSG)

Fermín Lopez (Barcelona)

Victor Osimhen (Galatasaray)

Vitinha (PSG)

Anthony Gordon (Newcastle)

Alexander Sørloth (Atletico Madrid)

Reacția presei internaționale și o confuzie de neînțeles

Victoria clară a Realului a făcut un pas uriaș spre sferturile de finală, unde cel mai probabil va întâlni Bayern Munchen, care a învins Atalanta cu 6-1. Presa britanică a reacționat dur după eșecul echipei lui Pep Guardiola. Publicația The Guardian a titrat că „Echipa lui Pep e pe marginea prăpastiei!”. În altă partidă a serii, PSG a învins Chelsea cu 5-2, iar presa franceză a descris meciul drept un „Festival de goluri!”.

Eroarea postului TV este cu atât mai surprinzătoare cu cât Manchester United nu mai este o prezență în Liga Campionilor. Ultima participare a fost acum două sezoane, când a terminat pe locul 4 în Grupa A, cu doar 4 puncte. Atunci, grupa a fost câștigată de Bayern (16 puncte), urmată de FC Copenhaga (8 puncte) și Galatasaray (5 puncte).