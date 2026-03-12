Garanții pentru minoritatea română: Ucraina face excepție la reforma educației

Românii din Ucraina vor putea continua să studieze în limba maternă în localitățile lor, în ciuda unei ample reforme a educației care prevede comasarea școlilor. Anunțul a fost făcut de președintele Nicuşor Dan, după o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Cei doi șefi de stat au semnat joi un document care asigură protecția minorităților la standarde internaționale. Potrivit Digi24, discuțiile au vizat în mod special situația comunității românești din țara vecină, afectată de război, și drepturile acesteia la educație și servicii religioase.

O excepție la reforma educației

Președintele Nicuşor Dan a explicat că Ucraina derulează un proces de reorganizare a sistemului de învățământ, care implică, în general, unirea mai multor unități școlare. Acordul semnat cu președintele Zelenski introduce o derogare specială pentru comunitățile minoritare, inclusiv cea românească.

„În primul rând, documentul semnat azi, aşa cum am spus, duce nivelul de protecţie a minorităţilor la strandardele stabilite de organismele internaţionale, Consiliul Europei. Dacă vorbim de educaţie, pentru că ăsta a fost subiectul, Ucraina are o reformă a educaţiei în care, în linii mari, comasează şcoli, şi, din perspectiva acestui document, face o excepţie pentru minorităţi, astfel încât ei, bineînţeles, fiind mai puţini, să poată să-şi desfăşoare în localitatea lor educaţia în limba maternă”, a declarat Nicuşor Dan în conferința de presă comună cu Volodimir Zelenski.

Șeful statului a subliniat că aceasta este o dovadă concretă a modului în care funcționează garanțiile oferite. „Este un exemplu de cum aceste garanţii oferite minorităţilor funcţionează”, a adăugat președintele.

Garanții directe de la președintele Zelenski

În cadrul discuțiilor, liderul de la Cotroceni a precizat că a abordat direct problema drepturilor românilor din Ucraina. El a confirmat că a primit asigurări clare din partea lui Volodimir Zelenski privind respectarea acestora.

„Am primit garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română şi pentru toate celelalte drepturi ale minorităţii române în acord cu drepturile minorităţilor stabilite prin carte international”, a mai spus Nicuşor Dan.

Dreptul la slujbe religioase în limba maternă, reconfirmat

Documentul semnat de cei doi președinți nu se limitează doar la domeniul educației. Acordul reconfirmă și dreptul etnicilor români de a participa la servicii religioase oficiate în limba română. Această prevedere consolidează libertatea religioasă pentru comunitatea românească din Ucraina.